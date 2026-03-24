1670 سباحاً من 100 جنسية سجلوا للمشاركة في بطولة دبي الدولية

أكّد رئيس اتحاد الرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026، حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعد إغلاق باب التسجيل رسمياً، بمشاركة 1670 سباحاً وسباحة من أكثر من 100 جنسية، يُمثّلون ما يزيد على 80 نادياً وأكاديمية من مختلف دول العالم.

وتقام منافسات السباحة في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي، الذي يُعدّ من أبرز المنشآت المتخصصة في الرياضات المائية على مستوى العالم، لما يتمتع به من مرافق حديثة وتجهيزات متطورة.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الإقبال الكبير على التسجيل يعكس الثقة المتزايدة بقدرات الإمارات التنظيمية، ويؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف: «هذه الأرقام ليست مجرد أعداد، بل هي دليل واضح على أن بطولة دبي الدولية أصبحت منصة عالمية لصناعة الأبطال، واكتشاف المواهب، في ظل بيئة تنظيمية احترافية، وبنية تحتية متطورة، نحن أمام نسخة استثنائية، ونعمل بالتعاون مع شركائنا على تقديم حدث يواكب أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرياضية الرائدة لدبي على مستوى العالم».

وتابع: «اعتماد البطولة من الاتحاد الدولي للرياضات المائية يمنح نتائجها صفة رسمية، ويُعزّز من أهميتها كإحدى المحطات المؤهلة للبطولات الكبرى، وعلى رأسها أولمبياد الشباب - داكار 2026»

وأكمل: «نسخة 2026 ستشهد إطلاق برنامج الأرقام القياسية للبطولة للمرة الأولى، حيث سيتم تسجيل أرقام رسمية في سباقات 50 و100 متر، مع تقديم جوائز مالية وشهادات معتمدة، بهدف رفع مستوى التنافس، وتحفيز السباحين على تحقيق أفضل النتائج».

واختتم الوهيبي تصريحاته بتأكيد أن اللجنة المنظمة تواصل العمل بوتيرة عالية، لضمان تقديم تجربة تنظيمية وفنية متكاملة، قائلاً: «نحرص على أن تخرج البطولة بصورة تعكس ريادة الإمارات في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وتلبي تطلعات المشاركين من مختلف دول العالم».