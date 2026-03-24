المنتخب يواجه أرمينيا وجزر فارو ودياً 26 و30 الجاري

دشّن المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، معسكره الداخلي في أبوظبي، بحصة تدريبية على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج الـ27، المقررة في السعودية خلال سبتمبر المقبل.

وسيخوض «الأبيض» خلال المعسكر الحالي مباراتين وديتين أمام منتخبي أرمينيا وجزر فارو يومَي 26 و30 الجاري على التوالي، وذلك بهدف وقوف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، على إمكانات اللاعبين ومستوياتهم الفنية.

وضمت القائمة الجديدة لـ«الأبيض» 24 لاعباً، من بينهم ستة لاعبين ينضمون إلى المنتخب للمرة الأولى، وهم: علي خصيف، عادل الحوسني، حمد المقبالي، بدر ناصر، ريتشارد أكونور، جواو بيدرو، ساشا إيفكوفيتش، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسمكو، ماركوس ميلوني، محمد ربيع، جواو فيلهيرمي دا سيلفا، علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، يحيى نادر، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كامارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.