6 خيول تعود لمعانقة المجد في «كأس دبي العالمي»

كشفت القائمة الأولية عن مشاركة 101 من نخبة الجياد العالمية للتنافس على ألقاب الأشواط التسعة في أمسية «كأس دبي العالمي» بنسختها الـ30، المقررة على مضمار «ميدان» السبت المقبل.

وتحمل القائمة عودة ستة أسماء تطمح لمعانقة المجد مجدداً وتكرار إنجازها في العام الماضي، يتقدمها الجواد القطري «هيت شو»، الفائز بالشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، البالغة جوائزه 12 مليون دولار.

ويحمل ممثل فريق «غودولفين»، الجواد «دبي فيوتشر»، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، راية الدفاع عن لقبه في سباق «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر عشبي، بعد أن نجح الجواد البالغ من العمر 10 سنوات في الفوز بلقب نسخة العام الماضي، في السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2»، البالغة جوائزه مليون دولار.

كما يعود الجواد «فيرست كلاس»، المملوك لديبورا ميهالوف، وبإشراف المدرب دوج واتسون، في النسخة الـ30 بطموح تحقيق انتصاره الثالث في سباق «دبي كحيلة كلاسيك»، الذي يُقام في الشوط الافتتاحي والمخصص للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، وتبلغ جوائزه مليون دولار، بعد أن سبق له التتويج باللقب في نسختين سابقتين.

ويشهد الشوط السادس «دبي غولدن شاهين»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1200 متر رملي، والبالغة جوائزه مليونَي دولار، مواجهة محتدمة بين 13 من أقوى الجياد، يتصدرها صراع بين بطلَي النسختين الأخيرتين، ممثلاً بالجواد الإماراتي «دارك سيفرون» بشعار «سلطان علي» وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، المدافع عن لقبه، إلى جانب الجواد «توز» بإشراف المدرب بوبات سيمار، الذي سبق له الفوز بلقب نسخة 2024.

ويعود بطل سباق «دبي تيرف» لعام 2024، الجواد «فاكتور شيفال»، بإشراف المدرب جيروم رينير، للمنافسة على لقب السباق في نسخته الجديدة، بطموح التتويج مجدداً باللقب المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1800 متر عشبي، والبالغة جوائزه خمسة ملايين دولار.