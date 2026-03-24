إريك: وصول العين إلى أكثر من نهائي أمر إيجابي.. ونسعى للتتويج

أكد مدافع فريق العين، إريك جورجينس، أن فريقه واجه مباراة قوية وصعبة أمام يونايتد في مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة التي أقيمت، مساء الأحد، مشيراً إلى أن اللقاء تطلب جهداً بدنياً وتركيزاً عالياً من اللاعبين، خصوصاً في ظل قوة المنافس وتنظيمه داخل الملعب، لافتاً إلى أن وصول العين إلى أكثر من نهائي هذا الموسم أمر إيجابي، لكن الفريق يسعى إلى التتويج بالألقاب خلال الموسم الجاري.

وكان العين تخطى عقبة يونايتد في الدور نصف النهائي، بعد فوزه بهدفين من دون مقابل خلال المباراة التي اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين وتم تمديدها إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

وقال إريك بعد المباراة، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة للغاية، لأننا واجهنا فريقاً منظماً وقوياً بدنياً، ونعرف جيداً أنهم قدموا مباريات مميّزة في الفترة الماضية».

وأضاف: «كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون مواجهة قوية، وتحدثنا داخل الفريق عن ضرورة التركيز منذ البداية، لأن مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل».

وتابع: «اللعب في الأشواط الإضافية كان صعباً جداً، خصوصاً مع المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال المباراة، لكن الفريق أظهر شخصية قوية حتى النهاية».

وأشار إلى طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «لدينا الآن نهائيان، ونسعى إلى التركيز بشكل كامل من أجل تحقيق الفوز».

وأوضح: «وصولنا إلى أكثر من نهائي هذا الموسم أمر إيجابي، لكننا نحتاج إلى التتويج، لأننا حتى الآن لم نحصد أي لقب، نؤمن بقدرتنا على الفوز بكل البطولات، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا خلال المباريات المقبلة لتحقيق هذا الهدف».

واختتم تصريحاته، قائلاً: «كل مباراة بالنسبة لنا نهائي، لأن جميع الفرق ترغب في الفوز علينا، لذلك نحتاج إلى بذل أقصى جهد ممكن في كل لقاء».

