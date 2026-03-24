الجولة الـ 21 تخلط أوراق الدرجة الأولى.. والذيد أكبر المستفيدين

خلطت نتائج الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أول من أمس، أوراق الفِرَق المتنافسة على بطاقتَي الصعود من جهة، وحظوظ البقاء من جهة أخرى، بعد أن شهدت بعض المباريات نتائج لم تكن متوقعة قياساً بترتيب الفِرَق وحظوظها.

وأبرز هذه النتائج فوز الإمارات (الصقور) على دبا الحصن 3-2، وسيتي على العروبة بهدف من دون مقابل، في نتيجتين أثرتا في شكل المنافسة على المركز الثاني الذي يحتله حالياً الذيد أكبر المستفيدين من الجولة، بفوزه على الاتفاق بهدف نظيف، في حين تعقد موقف الاتفاق في صراع البقاء.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الفجيرة على غلف يونايتد 4-3، والعربي على مجد 4-1، وتعادل الجزيرة الحمراء مع مصفوت 2-2.

وواصل يونايتد صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه الذيد بـ37 نقطة، ثم دبا الحصن (36 نقطة)، والعربي (35 نقطة)، وكلّ من حتا والعروبة (34 نقطة)، يليهما الفجيرة (33 نقطة)، والإمارات (32 نقطة)، وسيتي (22 نقطة)، وغلف يونايتد (21 نقطة)، والحمرية (19 نقطة)، ثم الجزيرة الحمراء ومصفوت ولكل منهما (17 نقطة)، ومجد (14 نقطة)، والاتفاق (10 نقاط).

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز ستة مشاهد فنية شهدتها الجولة الـ21، على النحو الآتي:

تقارب مثير

شهدت المنافسة على الصعود لدوري المحترفين تقارباً كبيراً، بوجود سبعة فِرَق تحتل المراكز من الثاني حتى الثامن، ضمن فارق خمس نقاط فقط، ما يعني أن جدول الترتيب قد يشهد تقلبات واسعة تزامناً مع نتائج المباريات المقبلة، ومنها مباراة يونايتد وحتا يوم الجمعة المقبل.

خطوة لـ«المحترفين»

نجح فريق الذيد، بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، في الوصول إلى المركز الثاني، في خطوة مهمة نحو الصعود لدوري المحترفين، في أول موسم يبلغ فيه هذا المركز، بما يعكس استقراره الإداري والفني.

«ريمونتادا الصقور»

يُعدّ فوز الإمارات (الصقور) على دبا الحصن بـ«ريمونتادا» نادرة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى من أبرز نتائج الجولة الـ21، بعدما أسهم في إزاحة دبا الحصن من المركز الثاني الذي كان يحتله منذ جولات عدة لمصلحة الذيد، ليتراجع إلى المركز الثالث المقلق، مع إمكانية فقدانه مركزه بعد مباراة حتا ويونايتد المؤجلة.

غزارة الأهداف

شهدت مباريات الجولة معدلاً تهديفياً مرتفعاً بلغ 23 هدفاً، منها 15 هدفاً في الشوط الثاني، مقابل ثمانية أهداف في الشوط الأول، ما يؤكد تفوق الحسم في «شوط المدربين».

ثوانٍ قاتلة

شهدت الجولة حسماً في الثواني الأخيرة لمباراتَي سيتي والعروبة، بهدف البرازيلي أندرسون سالفيانو (سيتي) في الدقيقة 90+1، وهدف لاعب الصقور الفرنسي سيدي حامد في الدقيقة 90+6 في مرمى دبا الحصن، ما يعكس التركيز العالي للاعبين.

أهداف سريعة وثقيلة

واصل لاعب العين السابق وفريق «مجد» الحالي علي عيد اليحيائي اقتناص الفرص الهجومية، وتمكن من تسجيل هدف يُعدّ الأسرع في الجولة بالدقيقة الرابعة في مرمى العربي، فيما كانت مباراة الفجيرة وغلف يونايتد الأكثر تهديفاً (4-3)، وشهدت تسجيل الفرنسي ساندر بنبشير هدفين، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة الهدافين.

