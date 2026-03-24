الإماراتية سارة عبدالواحد بطلة كأس ولي عهد دبي للقدرة

فازت الفارسة الإماراتية سارة محمد عبدالواحد بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 98 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحصلت سارة على اللقب، ممتطية صهوة الجواد «وايوارد» المملوك لإسطبل إي بي إتش، حيث جاءت في المركز الـ16 في المرحلة الأولى، وتقدمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وواصلت تقدمها بمجيئها في المركز الرابع في المرحلة الثالثة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة وتحصل على المركز الأول بزمن قدره 4:19:39 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الهندية نيدا أنغوم على صهوة الجواد «رازورباك» المملوك إلى إسطبلات إف 3، بعد أن حلت في المركز الثالث بالمرحلة الأولى، وصعدت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية، وحافظت على الصدارة في المرحلة الثالثة، في حين أنهت السباق في المركز الثاني بزمن قدره 4:20:23 ساعات.

وتلتها في المركز الثالث الفارسة الفرنسية ليا فانديكي على صهوة الجواد «زيلتين» المملوك إلى إسطبلات إف 3، حيث جاءت في المركز الـ22 في المرحلة الأولى، وحلت في المركز نفسه في المرحلة الثانية، وصعدت إلى المركز العاشر في المرحلة الثالثة، قبل أن تقفز إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:21:52 ساعات.