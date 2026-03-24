محمد قاسم: فروقات بسيطة حسمت مواجهة العين.. والناس عرفت يونايتد

أكد مدير فريق يونايتد، محمد قاسم، أن فريقه الذي يلعب حالياً ضمن دوري الدرجة الأولى «الهواة» قدم مستوى قوياً ومميزاً أمام العين في مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة التي أقيمت، الأحد، مشيراً إلى أن المواجهة جاءت متكافئة إلى حد بعيد، وحُسمت بفروقات بسيطة، رغم الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون، خصوصاً في ظل مواجهة فريق كبير بحجم بطل آسيا وأحد أبرز فرق دوري المحترفين.

وكان فريق العين تخطى عقبة يونايتد بنتيجة 2-صفر بعد التمديد لشوطين إضافيين ضمن الدور نصف النهائي، في لقاء شهد تنافساً قوياً بين الفريقين، حيث نجح يونايتد في مجاراة العين خلال أغلب فترات المباراة وفرض إيقاعه في أوقات عدة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

وقال محمد قاسم، لـ«الإمارات اليوم»: «فروقات بسيطة هي التي حسمت مباراة نصف النهائي أمام العين، نبارك لفريق العين، لا ننسى أننا نواجه بطل آسيا وأفضل فريق في دوري المحترفين، ومتصدر البطولة، والمواجهة أمامه كانت قوية وتحتاج إلى تركيز كبير طوال المباراة».

وتابع: «أن تصل المباراة أمام فريق بحجم العين إلى الأشواط الإضافية، أعتقد أن الفريق نجح في تحقيق هدفه والظهور بشكل جيد، خصوصاً أننا واجهنا فريقاً يمتلك خبرات كبيرة».

وأشار إلى أن الفريق قدم نفسه بصورة مميّزة خلال اللقاء، قائلاً: «عرف الناس من هو فريق يونايتد، واللاعبون قدموا مستوى قوياً وأظهروا شخصية داخل الملعب أمام فريق كبير، المباراة كانت متكافئة إلى حد بعيد، لكن مثل هذه المباريات تُحسم بجزئيات بسيطة، وهو ما حدث في النهاية لمصلحة العين».

وعن المرحلة المقبلة، قال: «كل المباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى تُعدّ نهائيات بالنسبة لنا، ولا يوجد مجال لإهدار النقاط».

وأضاف: «لابد من أن نجتهد أكثر خلال الفترة المقبلة، ونركز بشكل أكبر من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، نتمنى أن يكون لنا حضور أفضل في الموسم المقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزنا منصب على المباريات القادمة والعمل على مواصلة الانتصارات وتصدر البطولة لحين الصعود إلى دوري المحترفين».