الشوط الرئيس.. 4 جياد بحضور متجدد

تسجل أربعة جياد من أصل تسعة، حضوراً متجدداً للنسخة الثانية على التوالي، ضمن سباق الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، والمقرر السبت المقبل.

ويتطلع الجواد القطري «هيت شو» بإشراف المدرب براد كوكس إلى التتويج بلقبه الثاني على التوالي في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، ومعادلة إنجاز «ثندر سنو» بشعار «غودولفين» وبإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، الذي يعد الجواد الوحيد الذي نجح في تحقيق الثنائية على التوالي، حيث تُوّج بها في نسختَي 2018 و2019. كما يعود البطل الياباني «فور إيفر يونغ»، بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، إلى الشوط الرئيس بعد أن حل ثالثاً في نسخة العام الماضي، متسلحاً بإنجازات لافتة في موسمه الحالي، من بينها تتويجه بلقب «بريدرز كب كلاسيك» الأميركي الشهير، وأتبعه بلقب سباق «كأس السعودية».

كما يسعى صاحب المركز الرابع في نسخة العام الماضي، الجواد «ووك أوف ستارز» ممثل السعودية، بإشراف المدرب بوبات سيمار، إلى تحقيق الإنجاز الأهم في مسيرته، بعدما اختبر قدراته على مضمار «ميدان» خلال الموسم الحالي، وحلّ نهاية الشهر الماضي وصيفاً في سباق «آل مكتوم كلاسيك» للفئة الثانية، ضمن أمسية «سوبر ساترداي». ويسجل «إمبريال إمبيرور» ممثل بريطانيا، بإشراف المدرب بوبات سيمار، عودته الثانية إلى الشوط الرئيس، بعد أداء مخيب في نسخة العام الماضي.