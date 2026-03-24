المهرة «لبوة» تنطلق من البوابة المثالية في «ديربي الإمارات»

سُحبت، أمس، قرعة الأشواط المصاحبة (من الأول حتى الرابع) في الأمسية الـ30 من «كأس دبي العالمي»، التي تُقام، السبت المقبل، والبالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار، على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة نخبة من أقوى الجياد على الساحة العالمية.

وخدمت القرعة ممثلي الإمارات في الشوط الرابع «ديربي الإمارات»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1900 متر رملي، البالغة جوائزه مليون دولار، بعد أن حصلت المهرة «لبوة» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، على «البوابة المثالية» بالانطلاق من الخانة الثامنة، وبجوارها في البوابتين السابعة والتاسعة ممثلا فريق «غودولفين» بالجوادين «ديفون آيلاند» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، والقادم من السباقات اليابانية الجواد «بايرومانسر» بإشراف المدرب كييجي يوشيمورا.

كما حصل الجوادان «راماس» بشعار فريق «أر أر أر للسباقات» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، و«يونين سيكرت» المملوك لمحمد أحمد السبوسي وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، على بوابتَي الانطلاق الثالثة والرابعة.

وسُحبت، أمس، قرعة الأشواط المصاحبة، على أن يحتضن مضمار «ميدان» لاحقاً مراسم القرعة الرسمية لبقية الأشواط (من الشوط الخامس حتى التاسع) المصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ومنها الشوط التاسع والرئيس «كأس دبي العالمي» البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار.

وأسفرت قرعة الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 3200 متر عشبي، البالغة جوائزه مليون دولار، عن منح حامل اللقب «دبي فيوتشر» بشعار «غودولفين» وبإشراف المدرب سعيد بن سرور، البوابة الأولى، التي تُعد، إلى جانب البوابة الأخيرة، من أصعب بوابات الانطلاق في السباقات.

وجاءت القرعة متفاوتة من حيث الصعوبة لممثلي الإمارات في الشوط الثاني «غودولفين مايل»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1600 متر رملي، البالغة جوائزه مليون دولار، بعد أن منحت الجواد «مسماك» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب سالم بن غدير، البوابة الـ12 والأخيرة، مقابل البوابة العاشرة للجواد «تيليمارك» المملوك لحمدان السبوسي وبإشراف المدربين سيمون وإد كريسفورد، في حين وضعت القرعة ممثل فريق «أر أر أر للسباقات»، الجواد «وورلد ريكورد» بإشراف المدرب بوبات سيمار، في البوابة الثالثة.

وأسفرت قرعة الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للجياد العربية الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، البالغة جوائزه مليون دولار، عن منح حامل اللقب الجواد «فيرست كلاس»، المملوك لديبورا ميهالوف، وبإشراف المدرب دوج واتسون، بوابة مثالية بالانطلاق من البوابة التاسعة.