«السباق إلى دبي».. أوتايجوي ثالث «هاينين كلاسيك» للغولف

حصد ممثل الغولف الإماراتية، اللاعب أدريان أوتايجوي، المركز الثالث في بطولة هاينين كلاسيك الصينية، إحدى جولات سلسلة «السباق إلى دبي»، بعد أن أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، مسجلاً أفضل إنجاز له.

وعزّز أوتايجوي موقعه في التصنيف العالمي للسباق، محتلاً المركز 27 بإجمالي 417 نقطة، ليؤكد استمراره ضمن نخبة لاعبي الغولف العالميين. وكان الأميركي جوردان جومبيرغ تُوّج باللقب بعد تألقه على ملعب نادي ميشون هيل برصيد 19 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الإسباني خورخي كامبيلو، ليضيف 585 نقطة إلى رصيده في «السباق إلى دبي».

وتواصل منافسات «السباق إلى دبي» جولاتها العالمية، حيث تقام التصفيات النهائية في الإمارات، بتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من نوفمبر 2026، قبل تحديد أفضل 50 لاعباً للانطلاق إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.