غريزمان يقترب من الدوري الأميركي

بات المهاجم الفرنسي الدولي لأتلتيكو مدريد، الإسباني أنطوان غريزمان، قريباً من الانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق ما أفاد مصدران مقربان من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وأفاد المصدر الأول أن غريزمان حصل على إذن من أتلتيكو مدريد للسفر إلى فلوريدا خلال فترة التوقف الدولي من أجل إنهاء الاتفاق تمهيداً لانتقاله هذا الصيف، مؤكداً معلومات تطرّقت إليها وسائل إعلام عدة.

وأكد مصدر ثانٍ مقرّب من اللاعب أنّ الفرنسي «مخوّل من النادي بالتوجّه إلى أورلاندو في أيام راحته من أجل المضي قدماً في المباحثات المتعلقة بمستقبله».

ويُجري بطل العالم 2018 منذ أسابيع محادثات مع النادي الأميركي الذي يملك «حقوق الاكتشاف» الخاصة باللاعب، وهو نظام معمول به في الدوري الأميركي يمنح أولوية التعاقد لنادٍ معيّن.