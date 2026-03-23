تعرف إلى نتائج قرعة الأشواط المصاحبة في «أمسية كأس دبي العالمي 2026»

سٌحبت اليوم الاثنين قرعة الأشواط الأربعة المصاحبة في أمسية «كأس دبي العالمي»، التي تنطلق السبت المقبل في نسختها الـ30، بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار.

وتبرز أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق على مسارات الأشواط، إذ تمنح نتائجها أفضلية نسبية للجياد التي تنطلق من البوابات الوسطية، مثل السابعة والثامنة، مقابل صعوبة أكبر للجياد التي تضعها القرعة في البوابتين الأولى والأخيرة.

وشملت القرعة الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة (الفئة الأولى «جروب 1») لمسافة 2000 متر رملي، بجوائز تبلغ مليون دولار، والشوط الثاني «غودولفين مايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثانية «جروب 2») لمسافة 1600 متر رملي وبجوائز قدرها مليون دولار.

كما أُجريت قرعة الشوطين الثالث والرابع «كأس دبي الذهبي» و«ديربي الإمارات»، المخصصين للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثانية «جروب 2»)، بإجمالي جوائز يبلغ مليون دولار لكل شوط، لمسافتي 3200 متر عشبي و1900 متر رملي على التوالي.

ومن المقرر أن تُقام لاحقاً، ضمن احتفالية خاصة يحتضنها مضمار «ميدان»، مراسم القرعة الرسمية للأشواط من الخامس وحتى التاسع، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الأولى «جروب 1») الأعلى تصنيفاً عالمياً، وهي: «القوز سبرينت» (1200 متر عشبي – 1.5 مليون دولار)، و«دبي غولدن شاهين» (1200 متر رملي – 2 مليون دولار)، و«دبي تيرف» (1800 متر عشبي – 5 ملايين دولار)، و«دبي شيماء كلاسيك» (2410 أمتار – 6 ملايين دولار)، وصولاً إلى الشوط الرئيسي «كأس دبي العالمي» (2000 متر رملي – 12 مليون دولار).

وفيما يلي نتائج قرعة الأشواط المصاحبة وبوابات الانطلاق للأشواط من الأول وحتى الرابع في أمسية «كأس دبي العالمي 2026»:

الشوط الأول: «دبي كحيلة كلاسيك»

1- (فيزهر) المملوك لـ «إسطبلات أجمل»

2- (الزير) المملوك لـ «إسطبلات غرغار»

3- (جعفر) المملوك لـ «أبو بكر دقدوره»

4- (اللهيب) المملوك لـ «نايل راشد سيف النايلي الشامسي»

5- (أبتاون ووك ذا لاين) المملوك لـ «أبوظبي للسباقات»

6- (طارق) المملوك لـ «ياس للسباقات»

7- (أربي مازورلاود) المملوك لـ «ناصر عسكر»

8- (رعد المبارك) المملوك للشيخة أليازية بنت سلطان آل نهيان

9- (فيرست كلاس) المملوك لـ «ديبورا ميهالوف»

10- (مدهمون) المملوك لـ «ماجد علي المعمري»

11- (مشرف) المملوك لـ «خليفة الكواري»

12- (مراد) المملوك لـ «ياس للسباقات»

13- (جو ستار) المملوك لـ «محمد عبدالله عبد الرحمن»

14- (مبيد) المملوك لـ «إسطبلات الريف»

الشوط الثاني: «غودولفين مايل»

1- (كيموشينر كينغ) المملوك لـ «فيصل محمد القحطاني»

2- (مندلسون باي) المملوك لـ «نقابة سويتد يونايتد رايسينغ»

3- (وورلد ريكورد) المملوك لفريق «أر أر أر للسباقات»

4- (بانشينغ) المملوك لـ «شرف محمد الحريري، وديفيد جاكوبسون، ولورانس رومان»

5- (ديفيد أوف أثين) المملوك لـ «وذنان للسباقات»

6- (زاندفورت) المملوك لـ «أبو بكر دقدوره»

7- (ذا كاندين كولت) المملوك لـ «إسطبلات غرغار»

8- (هيبنوس) المملوك لـ «وذنان للسباقات»

9- (جينروس تيبر) المملوك لـ «وذنان للسباقات»

10- (تيليمارك) المملوك لـ «حمدان السبوسي»

11- (دايموند ديلير) المملوك لـ «عذبة للسباقات»

12- (مسماك) المملوك لـ «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم»

الشوط الثالث: «كأس دبي الذهبي»

1- (دبي فيوتشر) المملوك لـ «غودولفين»

2- (سونز أند لافورز) المملوك لـ «نقابة إتش كيو إس»

3- (رولينغ داينستي) المملوك لـ «إسماعيل محمد»

4- (يبك بويت) المملوك لـ «غودولفين»

5- (فيري غلين) المملوك لـ «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم»

6- (صنواي) المملوك لـ «شركة جاي بارينتي القابضة وشركة قطر للسباقات المحدودة»

7- (بوردت روود) المملوك لـ «عائلة غريدلي»

8- (كابالو دي مار) المملوك لـ «فيكتوريوس فور إيفر»

9- (الرفاع) المملوك لـ «نقابة الخيول الأسترالية»

10- (الناير) المملوك لـ «البشير سالم الهراري»

الشوط الرابع: «ديربي الإمارات»

1- (لينو باردينو) المملوك لـ «سويتد أند بوتيد ماي فيوتشر شامبيون رايسينغ»

2- (سيكس سبيد) المملوك لـ «إسطبلات برونيتي دورغان، وبلاك ثوروبريد تايب، وستيف أدكيسون، وإسطبلات سوينبانك»

3- (رماس) المملوك لفريق «أر أر أر للسباقات»

4- (يونين سيكيوريتي) المملوك لـ «محمد أحمد السبوسي»

5- (ويندر دين) المملوك لـ «يوشيناري ياماموتو»

6- (سلوم) المملوك لـ «إسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز»

7- (ديفون إيلاند) المملوك لـ «غودولفين»

8- (لبوة) المملوك لـ «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم»

9- (بايرومانسر) المملوك لـ «غودولفين»

10- (ديوك أوف أماتين) المملوك لـ «محمد الدبيبة»

11- (براذورلي لوف) المملوك لـ «جيم أن كلير المتحدة»

12- (غو مان) المملوك لـ «كريستيان فور»