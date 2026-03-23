من الدوري الإماراتي.. ميمي وبايش يلتحقان بمنتخب العراق في ملحق كأس العالم

انضم اللاعبان مهند علي (ميمي)، وإبراهيم بايش، اللذان يشاركان مع ناديي دبا والظفرة على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، إلى بعثة المنتخب العراقي استعداداً لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 في المكسيك.

وذكر مصدر رسمي مقرب من اتحاد كرة القدم العراقي لـ"الإمارات اليوم" أن اللاعبَين باشرا التدريبات اليومية في مدينة مونتيري المكسيكية، تمهيدًا للمواجهة الفاصلة لبلوغ المونديال.

وسجل مهند علي 6 أهداف وصنع هدفين مع فريق دبا، وعاد مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال المباراة أمام فريق كلباء.

من جانبه، انضم إبراهيم بايش إلى صفوف الظفرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق الرياض السعودي، ولم يسجل أي أهداف حتى الآن، لكنه لعب دورا مهما في صناعة وبناء الهجمات، مؤكدًا فاعليته على أرض الملعب.