معمر أمين: كأس دبي العالمي محطة رئيسة لملاك ومدربي وفرسان الخيل في العالم

أكد مدير فريق "آر آر آر للسباقات"، معمر أمين، أن أمسية "كأس دبي العالمي"، التي تحتفل السبت المقبل بانطلاق نسختها الـ30، نجحت في ترسيخ مكانتها محطةً رئيسة يطمح إلى التواجد فيها ملاك ومدربو وفرسان الخيل حول العالم.

وقال أمين في تصريحات صحافية: «أيام قليلة تفصلنا عن أمسية (كأس دبي العالمي) التي نجحت، على مدار 30 نسخة، في فرض حضورها واستقطاب نخبة الجياد على الساحة الدولية، لتصبح محطة رئيسة لملاك ومدربي وفرسان الخيل حول العالم».

وتحدث أمين عن حظوظ الجياد الخمسة لفريق "آر آر آر"، المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي، والمنافسة على ألقاب ثلاثة من أصل الأشواط التسعة التي تتضمنها الأمسية، وقال: «دعم الشيخ راشد بن حميد الفريق بخيول جيدة أثبتت حضورها على الساحة المحلية، ولدينا حصان من إنتاج محلي هو (رماس) ينافس في شوط (ديربي الإمارات)، وحقق مؤخرًا الفوز بسباق (الوصل كلاسيك) على مضمار جبل علي، وكان أداؤه قويًا ومقنعًا».

وأضاف: «الجواد (وورلد ريكورد) ينافس في سباق (غودولفين مايل) للفئة الثانية (جروب 2) لمسافة 1600 متر رملي، وأداؤه طيب، رغم قدومه مؤخرًا من الولايات المتحدة، إذ سرعان ما أظهر مؤشرات إيجابية على تأقلمه مع الأجواء».

وتابع: «على صعيد سباقات السرعة، لدينا ثلاثة جياد تنافس على لقب الشوط السادس (دبي غولدن شاهين)، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 1200 متر رملي، يتقدمها الجواد (دروز غولد) الذي قدم مستويات جيدة هذا الموسم، وحقق انتصارين على مضمار (ميدان)، من بينهما فوزه في مشاركته الأخيرة بسباق (الشندغة سبرينت) للفئة الثالثة، وأداؤه في تطور مستمر، وأتوقع له أن يكون مرشحًا بقوة للفوز. كما يشارك في السباق ذاته الجواد (موفاسا)، الذي أظهر أداءً طيبًا بحلوله ثالثًا في سباق (مهب الشمال)، إضافة إلى الجواد (كاتس باي فايف)، وهو من الخيول الواعدة التي تشهد مستوياتها تطورًا ملحوظًا».