نعمت عباس: ليس من المنصف تحميل المقبالي مسؤولية خسارة شباب الأهلي

قال مدرب حراس المرمى العراقي نعمت عباس، إنه ليس من المنصف تحميل حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي، مسؤولية خسارة فريقه أمام الجزيرة 0-1، أول من أمس، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كرة القدم كثيراً ما تكون قاسية في أحكامها، حيث يتحوّل اللاعب من بطل إلى مقصّر في لحظة، والعكس صحيح، وهذا ما نلمسه من خلال انتقادات المحللين والجماهير للمقبالي بسبب الهدف الذي تلقاه، وتسبب في وداع شباب الأهلي للكأس».

وأضاف: «كثيراً ما يهدر لاعبو الوسط والهجوم فرصاً سهلة، منها ضربات جزاء، قبل أن يُسجلوا هدف الفوز، فيُمتدح اللاعب على أنه أنقذ الفريق، بينما الحارس الذي يستقبل هدفاً بسبب سوء تمركز أو تقدير غير موفق لمسار الكرة، يُحمَّل مسؤولية الخسارة كاملة، رغم أنه تصدى قبلها لفرص عدة خطرة، وأنقذ مرماه من أهداف محققة».

وأشار عباس إلى أن «تقييم أداء حراس المرمى يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، وليس قائماً على لقطة واحدة»، مؤكداً أن «تصديات المقبالي في المباراة كانت مؤثرة وتستحق الإشادة والدعم».

وأضاف أن «الأرقام الفنية توضح دور المقبالي الكبير، إذ شهدت المباراة ثماني ضربات ركنية لفريق الجزيرة، تصدى المقبالي لأربع تسديدات حاسمة بين الخشبات الثلاث، كما واجه شباب الأهلي 76 هجمة للجزيرة، وهو رقم يعكس حجم الضغط الذي تحمّله».

وتابع: «هذه المعطيات تدعو إلى دعمه والوقوف إلى جانبه»، مشيراً إلى أن «تحميل المسؤولية في بعض الأحيان يكون بدافع عاطفي أكثر من كونه تقييماً فنياً دقيقاً».

