«الصقور» يُهدي وصافة «دوري الأولى» للذيد

قلب فريق الإمارات تأخره أمام مضيفه دبا الحصن 1-2 إلى فوز ثمين 3-2، أمس، في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد دبا الحصن عند 36 نقطة في المركز الثالث، ليُهدي بذلك الوصافة لفريق الذيد.

وحقق الفجيرة فوزاً دراماتيكياً على غلف يونايتد 4-3، ليصبح رصيده 33 نقطة، وغلف يونايتد 21 نقطة.

وفاز الذيد على الاتفاق بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، في إنجاز غير مسبوق للنادي، فيما بقي الاتفاق أخيراً بـ10 نقاط.

وتغلب سيتي على العروبة 1-0، والعربي على مجد 4-1، وتعادل الجزيرة الحمراء ومصفوت 2-2.