رحيمي: العين حقق 50% من أهداف الموسم.. والنسبة المتبقية بالتتويج

أكد مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، أن تأهل فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، واعتلاءه صدارة دوري المحترفين، وبلوغ نهائي كأس رابطة المحترفين لا يعني أن «الزعيم» حقق شيئاً حتى الآن في الموسم الحالي، لأن هدفه يتحقق بحصد الألقاب وصعود منصة التتويج.

وكان العين قد حسم تأهله إلى النهائي أمس، بعدما تغلب على يونايتد «العنيد» بهدفين دون مقابل بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الـ16 في تاريخه، ويضرب موعداً مع الجزيرة على اللقب.

وقال رحيمي في تصريحات صحافية: «العين لم يحقق سوى 50% فقط من أهدافه هذا الموسم، وتبقى النسبة المتبقية مرهونة بحصد الألقاب والبطولات».

وأضاف: «وصولنا إلى هذه المراحل المتقدمة من البطولات يفرض علينا ضرورة التركيز ومضاعفة العمل من أجل تحقيق أهداف النادي، وإسعاد جماهيره بكل البطولات التي ننافس عليها».

وعن تأخر الفوز على يونايتد حتى الشوطين الإضافيين، قال رحيمي: «في الحقيقة واجهنا فريقاً منظماً، ولم يكن لديه ما يخسره، فقاتل في كل دقيقة من زمن المباراة، وهذا ما جعل الحسم يتأجل إلى الأشواط الإضافية».

وتابع: «كما تعلمون، خاض العين مباراة قوية أمام الوحدة، ولعب أكثر من 120 دقيقة أمام يونايتد، ومن الطبيعي أن يتأثر الفريق بدنياً، لكن الأهم هو استمرارية الفوز، وهذا ما يُحسب لوحدة الفريق والتفاف اللاعبين حول هدفنا في الموسم الجاري».

من جهته، أكد لاعب يونايتد حبيب الفردان، أن فريقه خسر مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة بسبب جزئيات بسيطة وأخطاء كان من الممكن تفاديها، مشيراً إلى صعوبة مواجهة فريق بحجم العين، الذي يعاقب على أقل الهفوات.

وقال: «قدم يونايتد أداءً جيداً في مجمل اللقاء، خصوصاً في الشوط الأول، حيث ركز الفريق على إغلاق المساحات ومنع المنافس من التسجيل، قبل أن يتغير الأسلوب في الشوط الثاني مع التقدم للهجوم ومحاولة خطف هدف الفوز».

وأضاف: «كنا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة، لكننا لم ننجح في ترجمة الفرص. علينا إغلاق هذه الصفحة والتركيز على مباريات دوري الدرجة الأولى من أجل تحقيق هدف الصعود إلى دوري المحترفين».

وتابع: «يمتلك يونايتد إمكانات كبيرة تؤهله ليكون منافساً قوياً في حال التأهل لدوري المحترفين، وقادراً على تقديم مستويات مميزة أمام الكبار مستقبلاً».

وقدم فريق يونايتد أداءً مميزاً أمام العين خلال المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان في الزمن الأصلي، حيث أحكم تنظيمه الدفاعي ونجح في الحد من خطورة «الزعيم»، فارضاً التعادل السلبي خلال الـ90 دقيقة الأولى.

غير أن الأمور تغيّرت في الأشواط الإضافية، عندما تسبب حارس يونايتد عنايت نور في ركلة جزاء إثر تدخله على حسين رحيمي، نفذها سفيان رحيمي بنجاح مانحاً فريقه التقدم في الدقيقة (102).

وتواصلت معاناة الحارس، بعدما ارتكب خطأً جديداً بمحاولة مراوغة سفيان رحيمي، الذي استغل الموقف وافتك الكرة قبل أن يودعها الشباك بسهولة، مؤكداً فوز العين بهدفين وتأهله إلى النهائي.

