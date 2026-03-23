منتخب الدرّاجات يغادر إلى الفلبين للمشاركة في «المضمار الآسيوي»

غادر المنتخب الوطني للدرّاجات إلى الفلبين، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار التي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 31 الشهر الجاري، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية وأبرز الدرّاجين في القارة.

ويتطلع المنتخب إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من الاحتكاك مع أقوى المنتخبات الآسيوية، إلى جانب تطوير مستوى الدراجين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة المنتخب في فئة الرجال: محمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، ويوسف أميري، وفي فئة الشباب: سيف الغاوي، وعبدالله الهاشمي، وسلطان الحمادي.

وضمت البعثة مدير المنتخبات الوطنية محمد بن شفيع، والمدرب عبيد أحمد المرّي، إضافة إلى الميكانيكي ساجد، وأخصائي التدليك جون بول.

ويأمل المنتخب تقديم مستويات مميزة خلال البطولة، وتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة الدراجات الإماراتية.