فريق الإمارات بطل سباق «ميلانو سان ريمو» للدرّاجات

فاز درّاج فريق «الإمارات إكس آر جي» السلوفيني تادي بوجاتشار أول من أمس، بلقب سباق «ميلانو سان ريمو» للدراجات الهوائية في إيطاليا، الذي يُعد أحد أطول وأبرز سباقات الدراجات الهوائية في العالم لمسافة تبلغ 298 كيلومتراً.

وحقق بوجاتشار اللقب على الرغم من حادث سقوط في الـ6 كلم الأخيرة، لكنه نهض وتجاوز الأمر سريعاً.

وبهذا الإنجاز أصبح بوجاتشار، أول دراج يفوز بأربعة من أصل خمسة من سباقات «المونومنت» الكبرى في رياضة الدراجات، ليصل إجمالاً إلى 110 انتصارات في مسيرته.

وقال بوجاتشار عقب ختام السباق: «عندما سقطت، اعتقدت أن كل شيء انتهى.. السقوط قبل أهم جزء من السباق ليس مثالياً، لكن لحسن الحظ عدت سريعاً ولم يكن الضرر كبيراً».

وأضاف أن الفوز لم يكن ليتحقق دون العمل الجماعي الكبير، لافتاً إلى دور زملائه الحاسم طوال السباق، خصوصاً بعد الحادث الذي كاد أن ينهي الآمال.