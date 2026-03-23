لوكا: الإمارات بلد رائع نعيش فيه بأمان أنا وعائلتي

أكد لاعب النصر، الصربي لوكا ميليفويفيتش، سعادته بالعيش في الإمارات، مشيراً إلى أنه يشعر بالأمان والاستقرار مع أسرته، مشيداً بالأجواء العامة في الدولة وما توفره من بيئة آمنة للحياة والعمل، على الرغم من الظروف التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم»: «أحب هذا البلد كثيراً، وأشعر بالأمان فيه أنا وعائلتي، الحياة هنا مميزة، والدولة توفر فرصاً كبيرة للجميع، ونحن سعداء بوجودنا في الإمارات».

وأضاف: «الحياة اليومية مستمرة على الرغم من الظروف المحيطة بالمنطقة، وأنا وأسرتي نعيش حياة طبيعية، وسط أجواء آمنة مع المواطنين والمقيمين في الإمارات، إذ توفر الدولة كل شيء لضمان السلام والأمان الذي نستشعره ونلمسه، فالجميع يمارس حياته بكل يسر».

وأوضح: «لدينا تدريبات يومية ومباريات أسبوعية، ونحاول التركيز على عملنا، وفي النهاية هناك أشياء استثنائية نحاول التكيف معها».

وعن مباراة النصر الأخيرة مع البطائح في الجولة الـ20 من دوري المحترفين التي انتهت بالتعادل 1-1، قال لوكا: «إن الفريق لم ينجح في استغلال استحواذه على الكرة بالشكل المطلوب».

وقال: «كانت لدينا سيطرة على مجريات اللعب، لكننا لم نخلق فرصاً كافية أمام المرمى، وهو ما أثّر في قدرتنا في تحقيق الفوز».

وأضاف: «نحتاج إلى تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل، لأن مثل هذه المباريات تتطلب حسماً أكبر». وحافظ النصر بهذا التعادل على موقعه في المركز السادس في جدول الدوري برصيد 27 نقطة، قبل فترة التوقف، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة.

واختتم لوكا تصريحاته بتأكيد أن الفريق يعمل من أجل تحسين نتائجه خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى تحقيق الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين.

لوكا ميليفويفيتش:

• أحب الإمارات كثيراً.. الدولة توفر فرصاً كبيرة للجميع، وسعداء بوجودنا فيها.

• النصر بحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل.