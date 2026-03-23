مسفر: لا أعذار أمام كوزمين.. مرحلة التجريب انتهت

قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، إن مدرب المنتخب الروماني أولاريو كوزمين توافرت لديه كل مقومات النجاح، وليس لديه أي عذر في بناء منتخب قوي خلال المرحلة المقبلة، كونه يمتلك حالياً نخبة من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، وذلك في أعقاب ضم ستة نجوم جدد لم يسبق أن تم استدعاؤهم لـ«الأبيض»، أبرزهم لاعب شباب الأهلي جويلهيرم بالا.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «مرحلة التجريب قد انتهت، وحان موعد تأسيس منتخب قوي بتشكيل ثابت، وأداء فني عالٍ، وهوية واضحة»، مؤكداً أنه «لا أعذار للمنتخب في الفترة المقبلة لعدم المنافسة على جميع البطولات، سواء كأس آسيا أو التأهل إلى كأس العالم، وكذلك الفوز ببطولات كأس الخليج والبطولات القارية المختلفة».

ووصف مسفر كوزمين بـ«المدرب المحظوظ»، كونه تولى تدريب المنتخب في هذه المرحلة في ظل وجود نخبة من أفضل اللاعبين، لكن عليه في المقابل استغلال الفرص التي سنحت له لتحقيق النجاح المطلوب مع المنتخب.

وأضاف: «المنتخب يضم حالياً كماً هائلاً من اللاعبين، وباتت أمام كوزمين خيارات كثيرة، وقد وفر اتحاد الكرة كل فرص ومقومات النجاح للمدرب، من جهاز فني معاون، وإعداد ممتاز، ولاعبين على مستوى عالٍ بأعمار صغيرة وإمكانات فنية عالية، إذ إن كل ما طلبه المدرب تم توفيره له، لذلك فإن الفرصة متاحة أمامه لقيادة المنتخب إلى مرحلة جديدة».

وأوضح: «في الفترة الماضية كانت هناك أعذار للمدرب كوزمين، كونه كان مضغوطاً بعد توليه تدريب المنتخب، لكن حالياً لديه أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، والكرة الآن في ملعبه لتوظيف إمكاناتهم لمصلحة المنتخب، خصوصاً أن اتحاد الكرة تعاقد معه لتحقيق إنجازات وبطولات للكرة الإماراتية».

ويبدأ المنتخب معسكراً داخلياً في أبوظبي اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى 30 الجاري، وذلك لاستغلال فترة توقف دوري المحترفين، للتحضير للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً كأس الخليج 27 في سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد اللاعبين، قال مسفر: «تم إعطاء الفرصة لهم لإثبات جدارتهم وتقديم أنفسهم، بعدما استفادوا من وجودهم في الدوري المحلي، ومن الإمكانات المتوافرة في الدولة، لذلك فإن اللاعبين أنفسهم مطالبون بالإحساس بقيمة ارتداء قميص منتخب الإمارات والدفاع عنه، كونها فرصة قد لا تتكرر بالنسبة لهم، كما أن وجود أي لاعب في المنتخب يرفع من قيمته الفنية».

وأردف: «أي لاعب يتم اختياره للمنتخب مطالب بتقديم مستوى أفضل بكثير من ذلك الذي يقدمه مع ناديه، نظراً لأن اللاعب في المنتخب يمثل الدولة».

واعتبر مسفر أن ضم ستة لاعبين جدد، للمرة الأولى، مثل بالا ويوري سيزار وعثمان كامارا ومامادو كوليبالي وجولابر ليما وليوناردو أميسيميكو، يمثل إضافة كبيرة للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال مسفر: «يجب على كوزمين الوصول إلى الاستقرار على تشكيل ثابت، الذي يعتبر سر نجاح أي فريق».

وأشار مسفر إلى أهمية خوض المنتخب أكبر عدد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، من أجل الوقوف على إمكانات اللاعبين، والعمل على استقرار التشكيل الأساسي.

• «الأبيض» يبدأ اليوم معسكراً داخلياً في أبوظبي ويستمر حتى 30 الجاري.

عبدالله مسفر:

• الجهاز الفني للمنتخب توافرت له كل مقومات النجاح بكم هائل من النجوم.

• كوزمين محظوظ كونه تولى تدريب المنتخب في هذه المرحلة.