النصر يتحدى الشارقة في «بلاي أوف» دوري السلة

يستضيف فريق النصر نظيره الشارقة عند الساعة السابعة من مساء اليوم في إياب الـ«بلاي أوف» للدور نصف النهائي من دوري كرة السلة، ويستقبل شباب الأهلي «المتصدر» فريق البطائح في التوقيت نفسه.

ويتمسك الشارقة بحظوظه أمام النصر في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين من الـ«بلاي أوف» إلى الدور النهائي، خصوصاً أن «الملك»، الذي أنهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، يتطلع إلى رد اعتباره بعد خسارته بصعوبة أمام «العميد» في السابع من مارس الجاري، في مرحلة الذهاب، بنتيجة (83-88)، في مباراة امتدت إلى شوط إضافي بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل (74-74).

في المقابل، يبحث النصر، وصيف الترتيب العام برصيد خمس نقاط، عن استعادة نغمة الفوز، بعد أن تعرض، الأحد الماضي، لخسارته الوحيدة في «بلاي أوف»، جاءت أمام شباب الأهلي في ختام مرحلة الذهاب بنتيجة (93-110).

بدوره، يتطلع شباب الأهلي في مباراته أمام البطائح إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، بعدما أنهى «فرسان دبي» مرحلة ذهاب «بلاي أوف» بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط، بينما يسعى البطائح، صاحب المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، إلى تحقيق فوزه الأول وإنعاش آماله في المنافسة، خصوصاً أنه تعرض ذهاباً لثلاث هزائم متتالية، جاءت أولاها أمام شباب الأهلي في افتتاح مرحلة الذهاب بنتيجة (77-100).

يُذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل الفرق التي تنهي الدور التمهيدي في المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي «بلاي أوف»، الذي يُقام بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، على أن يُسفر ختامه في 31 مارس الجاري عن تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني المتأهلين إلى الدور النهائي، الذي ينطلق الشهر المقبل، ويُقام بنظام (بست أوف 3)، عبر مواجهتي ذهاب وإياب، مع اللجوء إلى مباراة فاصلة ثالثة في حال التعادل، لتحديد بطل الدوري للموسم الحالي.

