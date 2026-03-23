الاتحاد الآسيوي يتجه لأدوار إقصائية من مباراة واحدة في «النخبة»

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعتماد إقامة مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع في مدينة جدة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الأدوار النهائية المقررة في أبريل المقبل، بهدف توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للبطولة، حيث ستحدّد الفرق - التي تتأهل من غرب آسيا إلى دور الثمانية - عن طريق إقامة مباراة واحدة، بدلاً من نظام الذهاب والإياب.

وذكرت صحيفة الجزيرة السعودية أن هذا التوجه يأتي بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي تأجيل جميع مباريات الذهاب والإياب في دور الـ16 في منطقة غرب آسيا، بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة التي أثّرت في إمكانية إقامة المباريات في مواعيدها الأصلية، مع إعادة ترتيب الجدول لضمان سلامة الفرق واللاعبين.

وشملت المباريات المؤجلة في منطقة الغرب، مواجهة الهلال السعودي مع السد القطري، والأهلي السعودي مع الدحيل القطري، والاتحاد السعودي مع الوحدة، وتراكتور الإيراني مع شباب الأهلي، حيث تم تأجيلها إلى حين وضوح الوضع الأمني واللوجستي في المنطقة.

وبعد انتهاء دور الـ16 وإعادة برمجته، من المقرر أن تنطلق مرحلة ربع النهائي في جدة، بنظام مباراة واحدة من دور الثمانية حتى النهائي، على أن يتم إجراء قرعة دور الثمانية بنظام مفتوح، ما يعني إمكانية مواجهة أي فريق من غرب آسيا لنظيره من الشرق مباشرة لرفع مستوى التحدي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الثمانية من البطولة بين 16 و25 أبريل المقبل، وذلك بنظام مباراة واحدة لكل مواجهة، ضمن التجمع في جدة، حيث تم الإعلان مسبقاً عن أن نصف النهائي سيُقام مباشرة بعد انتهاء دور الثمانية، على أن تُختتم البطولة بالمباراة النهائية في نهاية الشهر نفسه.

• شباب الأهلي سيواجه تراكتور، والوحدة على موعد مع الاتحاد في ثمن النهائي.