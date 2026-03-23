يوكانوفيتش: النصر بحاجة إلى حلول أمام الدفاعات المنظمة

شدد مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش على أن «العميد» بحاجة إلى حلول أمام الدفاعات المنظمة، وذلك بعد التعادل مع البطائح 1-1 في الجولة الـ20 من دوري المحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحتاج إلى العمل بشكل أكبر لإيجاد حلول أمام الفرق التي تواجهنا بهذا الأسلوب الدفاعي المنظم، خصوصاً أن فرقاً عدة باتت تعتمد على إغلاق المساحات أمامنا، وهو ما يتطلب تنويع أساليب اللعب ورفع جودة الأداء الهجومي».

وأضاف: «الفريق لم يُقدّم الأداء المطلوب خلال مواجهة مع البطائح، إذ عانى غياب الفاعلية الهجومية وعدم القدرة على صناعة فرص حقيقية على مدار شوطي اللقاء».

ويواصل النصر سلسلة عدم الفوز في ملعبه منذ 21 نوفمبر الماضي، ما يزيد الضغوط على الفريق في ظل سعيه إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة، إذ يحتل حالياً المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وأوضح يوكانوفيتش: «فريق البطائح أغلق المساحات بشكل جيد، واعتمد على تنظيم دفاعي واضح، وهو ما صعّب مهمتنا في الوصول إلى المرمى، ولم نتمكن من خلق فرص محققة يمكن البناء عليها خلال المباراة».

وتابع: «لعبنا بشكل سيئ، ولم تكن المباراة جيدة من جانبنا، خصوصاً في الثلث الهجومي، حيث افتقدنا للحلول الفردية والجماعية، وفي الشوط الثاني حاولت إجراء بعض التغييرات من أجل إعادة التوازن للفريق والبحث عن التسجيل، لكننا لم ننجح بالشكل الكافي».