برشلونة قريب من حسم صفقة ريميرو

بات نادي برشلونة قريباً من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يضع حارس مرمى ريال سوسييداد أليكس ريميرو ضمن أولوياته لتعزيز صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن ريميرو لفت أنظار برشلونة بشكل واضح، خصوصاً بعد تألقه في المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

وأوضحت أن المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، يراقب الحارس منذ مواسم عدة، في إطار تقييم إمكانية التعاقد معه، حيث تم بالفعل فتح قنوات تواصل مع وكيل أعماله، نظراً لقيمته الفنية، وفرصته المميزة في سوق الانتقالات، خصوصاً كونه حارساً دولياً.

ويمتد عقد ريميرو مع سوسييداد حتى 30 يونيو 2027، وكان اسمه قد طُرح داخل برشلونة في الموسم الماضي كخيار بديل للحارس خوان غارسيا، إلا أن قيمة الشرط الجزائي (50 مليون يورو) شكلت عائقاً أمام إتمام الصفقة.