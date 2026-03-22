العين يضع حداً لمفاجآت يونايتد.. ويضرب موعداً مع الجزيرة في نهائي الكأس

ضرب العين موعداً مع الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما وضع حداً لمفاجآت يونايتد – أحد أندية الدرجة الأولى – بالفوز عليه بهدفين دون رد، اليوم الأحد، على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، أمام حضور جماهيري محدود لم يتجاوز 2000 مشجع.

وانتظر العين حتى الأشواط الإضافية لحسم المواجهة، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح سفيان رحيمي في تسجيل هدف المباراة الأول من ركلة جزاء، حصل عليها شقيقه حسين رحيمي إثر تدخل من حارس يونايتد عنايت، في الدقيقة (102).

وعاد سفيان رحيمي ليعزز تقدم فريقه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني، مستفيدًا من خطأ متكرر لحارس يونايتد، الذي حاول مراوغته، قبل أن ينجح مهاجم العين في قطع الكرة وإيداعها الشباك بسهولة، في الدقيقة (105).

وبدأت المباراة بحذر واضح، خاصة من جانب فريق يونايتد، الذي ركّز على تأمين مناطقه الدفاعية ومنع لاعبي العين من الوصول إلى مرمى حارسه عنايت نور.

ومع مرور الوقت، وتحديدًا في منتصف الشوط الأول، بدأت ملامح الخطورة تظهر لصالح العين، حينما انفرد سفيان رحيمي بالمرمى، إلا أن الحارس تصدى للمحاولة بنجاح.

وواصل العين ضغطه الهجومي، مقتربًا تدريجيًا من افتتاح التسجيل، غير أن العارضة تدخلت لتحرم سفيان رحيمي من هدف محقق إثر رأسية قوية.

وأهدر رافائيل رودريغيز أبرز فرص التقدم للعين، بعد كرة مرتدة من حارس يونايتد، لكنه سددها بجوار القائم رغم خلو المرمى.

وفي الشوط الثاني، استمر سيناريو المباراة على حاله، مع تفوق ميداني للعين ومحاولات متواصلة لحسم اللقاء قبل اللجوء إلى الأشواط الإضافية، غير أن التوفيق غاب عن الفريق، خاصة بعدما مرت «مقصية» سفيان رحيمي فوق العارضة بقليل.

وكاد يونايتد أن يخطف هدفًا مباغتًا ويصدم جماهير العين، حينما استثمر خطأ رامي ربيعة، وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية علت العارضة بقليل، لينتهي الوقت الأصلي بلا أهداف، قبل أن يحسم رحيمي المباراة لمصلحة العين في الوقت الإضافي.