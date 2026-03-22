«ريمونتادا الصقور» تهدي الذيد وصافة دوري الدرجة الأولى الإماراتي

نجح فريق الإمارات في تحقيق «ريمونتادا» مثيرة، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه دبا الحصن من (2-1) إلى فوز ثمين (3-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى.

ورفع «الصقور» رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 36 نقطة في المركز الثالث، ليهدي بذلك الوصافة لفريق الذيد.

وسجل هدفي دبا الحصن الكاميروني بير كوندي (28) وأحمد العفاد (44)، بينما سجل للإمارات الهولندي لارس فيلدويجيك هدفين (15 و90)، وأضاف الفرنسي سيدي حامد هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع (90+6).

وفي مباراة مثيرة شهدت تسجيل 7 أهداف، حقق الفجيرة على ملعبه فوزًا دراماتيكيًا على غلف يونايتد (4-3)، حيث سجل أهداف الفجيرة السنغالي محمد ديوب (19)، والفرنسي ساندر بنبشير هدفين (38 و57)، وعامر خليفة (44).

في المقابل، سجل للضيوف الزامبي إينوك ساكالا (13 و40)، والبرازيلي ويبيرتي كريستيانو (45+4).

ورفع الفجيرة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما بقي غلف يونايتد عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وواصل الذيد نتائجه اللافتة، بعدما تغلب على الاتفاق بهدف نظيف سجله البرازيلي بيدرو سانتوس (65)، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، محققًا إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخه، فيما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي أبرز مفاجآت الجولة، فاز سيتي على أرضه على العروبة بهدف قاتل سجله البرازيلي أندرسون سالفيانو (90+1).

ورفع سيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد العروبة عند 34 نقطة في المركز السادس.

كما حقق العربي فوزًا كبيرًا على مضيفه مجد (4-1) في اللقاء الذي أقيم على استاد طحنون بن محمد رقم (2) بنادي العين، حيث سجل للضيوف يوسف تولو (9)، والبرازيلي جابريل سانتانا (22)، والكولومبي خوان دييغو (36)، والمصري أحمد السيد (90+5)، فيما سجل هدف مجد الوحيد علي عيد اليحيائي (4).

ورفع العربي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مجد عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وانتهت مواجهة الجزيرة الحمراء ومصفوت بالتعادل الإيجابي (2-2) في مباراة قوية فنيًا، حيث سجل للجزيرة الحمراء الإيطالي رضا حنيوي (36)، والإيراني عرفان حسن (79)، بينما أحرز هدفي مصفوت البرازيلي رافائيل سيلفا (48 و77).

وأصبح رصيد الجزيرة الحمراء 17 نقطة في المركز الثاني عشر، وهو نفس رصيد مصفوت في المركز الثالث عشر.