المصنف الأعلى عالمياً "كالانداجان" جاهز لأمسية كأس دبي العالمي

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن توجه المصنف الأعلى عالمياً في سباقات السرعة لعام 2025، الجواد "كالانداجان"، للمشاركة في سباق "دبي شيماء كلاسيك" الذي يقام السبت المقبل، على مضمار "ميدان"، ضمن منافسات الأمسية الـ 30 من كأس دبي العالمي، مع العلم أنه حل وصيفاً في السباق نفسه في نسخة العام الماضي.

ويعد الحدث، الذي يقام سنوياً على مضمار "ميدان"، من أبرز المحطات في روزنامة سباقات الخيل العالمية، ويستقطب نخبة الخيول وأبرز الملاك من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت صحيفة "ذا غاردين" البريطانية، أن: "قرار المشاركة، جاء بعد مشاورات أجرتها مؤسسة "إسطبلات الأغا خان" المالكة للجواد "كالانداجان" مع طاقمها المتواجد في دبي، حيث منحت الضوء الأخضر لمشاركة الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، ويشرف على تدريبه فراسيس-هنري غرافار".

وقالت مدير سباقات أغا خان نيمون روث في حديثها للصحيفة البريطانية: "سعداء للغاية بأداء (كالانداجان)، ولو لم نشارك في سباق دبي، لكنا بحثنا عن مشاركات له في سباقات الصيف المقبل".

وأضافت: "الجواد في حالة جيدة، ولدينا بالفعل المهرة (رايفكا) موجودة بدبي برفقة فريق العمل هناك، ونحن على تواصل دائم معهم".

وأوضحت: "أظهر الجواد يوم الجمعة مستوى أداء رائع خلال حصة تدريبية، تم على أثرها مع فريقنا في دبي تقييم الوضع بشكل كامل، ومنح (كالانداجان) الضوء الأخضر للسفر من باريس إلى دبي، للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي".

وحصل الجواد "كالانداجان" على التصنيف الأعلى عالمياً، بعد تتويجه نوفمبر الماضي بلقب "كأس اليابان"، ليضيف إنجازاً جديداً لسجل نجاحاته الموسم الماضي خاصةً في موسم السباقات الأوروبي، محققاً في العام 2025 أربعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى "جروب1".

ويواجه "كالانداجان" في أمسية كأس دبي العالمي، منافسين بارزين في سباق "دبي شيماء كلاسيك"، يتقدمها نجم فريق "غودولفين" الجواد "ريبلز رومانس" الفائز بإشراف مدربه شارلي آبلبي بلقب السباق ذاته في نسختي 2022 و2024، بجانب تواجد الجواد "إثيكال دايموند" الفائر بإشراف المدرب ويلي مولينيز نوفمبر الماضي بلقب سباق "بريدرز كب تيرف" الأميركي الشهير.