النني: تفاصيل صغيرة صنعت الفارق للجزيرة

أكد لاعب خط وسط الجزيرة، المصري محمد النني، أن تأهل فريقه إلى نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عقب الفوز على شباب الأهلي بهدف دون ردّ في الدور نصف النهائي، يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه فخر أبوظبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال النني في تصريحات صحافية: «التفاصيل الصغيرة كان لها دور حاسم في هذه المباراة، والانضباط الذي ظهر به لاعبو الجزيرة ساعدنا كثيراً على تحقيق الفوز، عندما تواجه فريقاً بقيمة شباب الأهلي، لا مجال لارتكاب الأخطاء، لأن أي هفوة بسيطة قد تكلفك نتيجة اللقاء».

وأضاف: «الوصول إلى النهائي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة العمل الكبير الذي قام به الفريق في الفترة الماضية، سواء على مستوى الأداء أو الالتزام داخل الملعب، وكذلك الروح القتالية العالية التي يتحلى بها اللاعبون».

وكان الجزيرة صاحب الألقاب الثلاثة لكأس رئيس الدولة، قد وصل للمرة الخامسة في تاريخه إلى النهائي بعد انتظار دام 10 سنوات، تحت أنظار ما يقرب من 4500 مُشجع تواجدوا في استاد هزاع بن زايد لمتابعة المباراة.

وكانت آخر مرة تأهل فيها الجزيرة إلى نهائي الكأس عام 2016 على حساب شباب الأهلي أيضاً، قبل أن يتوج باللقب على حساب العين.

وسجل هدف الجزيرة اللاعب بونو دي أوليفيرا، من رأسية خاطفة سكنت شباك حارس شباب الأهلي حمد المقبالي، في الدقيقة 47.

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي كارتابيا أن خروج فريقه من مسابقة «الكأس» يُعد أمراً صعباً على جميع اللاعبين، خصوصاً في ظل الطموحات التي كانت تراود الفريق بالوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب. وقال كارتابيا في تصريحات صحافية: «كنا نتمنى الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس، لكن للأسف لم نوفق، رغم أننا حصلنا على العديد من الفرص التي لم تُستغل بالشكل المطلوب».

وأضاف: «من الصعب على أي فريق أن يحقق جميع البطولات في موسم واحد، ثم يعود في الموسم التالي ويكرر النجاحات نفسها، فذلك ليس أمراً سهلاً، ولو حدث دائماً لفقدت كرة القدم متعتها بالنسبة للجماهير».

استاد هزاع بن زايد يحتضن كرنفالاً وطنياً

شهد استاد هزاع بن زايد، أمس، أجواء مميزة تحوّلت إلى كرنفال في حب الوطن، وذلك قبل انطلاق مباراة شباب الأهلي والجزيرة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وامتلأت مدرجات الملعب بالجماهير التي حضرت مبكراً، رافعة لافتات عبّرت عن مشاعر الولاء والانتماء، حيث كُتب عليها عبارات مثل «الإمارات بخير» و«كلنا جنودك يا وطن» و«في الإمارات الكل إماراتي» و«رحم الله شهداء الوطن»، لتشكّل هذه العبارات رسالة وفاء وتقدير للوطن وقيادته وشهدائه.

وامتدت مظاهر الاحتفاء إلى المدرجات التي اكتست بألوان علم الدولة، من خلال «تيفو» جماهيري واسع غطّى مساحات كبيرة من الملعب، أضفى طابعاً احتفالياً مميزاً على الأجواء التي سبقت المواجهة الأولى للدور نصف النهائي.