أحمد البدواوي يتوّج ببرونزية «مونديال الدراجات البارالمبية»

فاز الدراج الإماراتي أحمد البدواوي بالميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للدراجات البارالمبية، المقامة حالياً في مدينة شيانج ماي بتايلاند.

وجاء هذا الإنجاز في سباق الفردي العام (فئة C5)، الذي امتد لمسافة 75 كيلومتراً. ونجح البدواوي في انتزاع المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع نخبة من أبطال العالم، ليؤكد علو كعب الدراجة الإماراتية في المحافل الدولية.

وتكمن قيمة هذا الإنجاز في كونه أول ميدالية في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية لدولة الإمارات على مستوى بطولات كأس العالم.

وقال مدرب المنتخب الوطني، محمد المروي: «يعكس الإنجاز الطفرة النوعية التي تشهدها رياضة أصحاب الهمم في الدولة، والدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة، إذ لا يقف هذا الإنجاز عند كونه مجرد ميدالية، بل هو محطة انطلاق جديدة للدراجة الإماراتية نحو منصات التتويج العالمية».