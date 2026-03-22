26 لاعباً في قائمة «الأولمبي» استعداداً لمعسكر العين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب سليمان البلوشي، القائمة الجديدة التي ضمت 26 لاعباً استعداداً لخوض معسكر داخلي في مدينة العين اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخب للمشاركات المقبلة. وضمت القائمة: زايد عبدالله وراشد المقدمي وعبدالله زعل في حراسة المرمى، وسهيل البلوشي، ومنصور البلوشي، ونهيان المعمري، وزايد سلطان، وعبدالرحمن طلال، وسعود علي، وفهد جاسم، ويوسف المرزوقي، في خط الدفاع، وسولومون سوسو، وجوناس نافو، ونهيان الهلالي، وحازم عباس، ومشعل الأحبابي، وسيف الكعبي، وراشد المزروعي، وماجد حمد، وعبدالعزيز محمد، في خط الوسط، وعيد الحمادي، وغيث بدر، وسيف ناصر، وأحمد رائد، وجونيورندياي، وعلي بدر في خط الهجوم.