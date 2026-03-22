العين يخشى مفاجآت «يونايتد».. اختبار لا يعترف بالفوارق

يخوض فريق العين واحدة من أكثر مواجهاته حساسية هذا الموسم، عندما يلتقي، عند الساعة 19 من مساء اليوم، نظيره «يونايتد» ممثل دوري الدرجة الأولى، على استاد آل نهيان، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في لقاء تتجاوز أهميته بطاقة العبور، ليصبح اختباراً حقيقياً لمدى نضج «الزعيم» وقدرته على التعامل مع تفاصيل اللحظات الأخيرة.

ورغم الفوارق الفنية والتاريخية بين الفريقين، والتي تصب في مصلحة العين، فإن المعطيات على أرض الواقع تفرض قراءة أكثر حذراً، في ظل الطفرة اللافتة التي يعيشها «يونايتد» بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، الذي نجح في تحويل فريقه إلى أحد أبرز عناوين المفاجآت في النسخة الحالية، بعدما أطاح كلّاً من الشارقة والوحدة في البطولة نفسها، مؤكداً أن طموحه لا يتوقف عند حدود المربع الذهبي.

وتضع هذه المعطيات فريق العين أمام معادلة معقدة، يتقدمها الحفاظ على هيبته كأحد أعمدة الكرة الإماراتية، دون الوقوع في فخ الثقة الزائدة، خاصة أن مباريات الكؤوس لطالما كتبت قصصها خارج حسابات المنطق.

ويتصدّر «الزعيم» دوري أدنوك للمحترفين برصيد 50 نقطة، كما يستعد لخوض نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة، ويدرك أن أي تعثر في هذه المرحلة قد يبدد مشروع موسم استثنائي يسير فيه بثبات نحو الهيمنة على الألقاب المحلية.

ويبحث العين عن العودة إلى نهائي المسابقة بعد غياب ثلاث سنوات، وعن تعزيز رصيده بلقب ثامن يكرّس مكانته بين كبار المتوجين، في وقت يعتمد فيه على مزيج من الخبرة والعناصر الدولية القادرة على حسم المواجهات تحت الضغط، إلى جانب شخصية الفريق التي اعتادت الظهور في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، يدخل يونايتد المباراة بذهنية مختلفة تماماً؛ فالفريق ليس لديه ما يخسره، لكنه في المقابل يمتلك كل ما يحفزه لكتابة التاريخ، خصوصاً أن وصوله إلى هذا الدور لم يكن وليد المصادفة، بل نتاج عمل فني واضح، وتنظيم تكتيكي متوازن، وقدرة على استثمار الفرص في اللحظات الحاسمة.

ويعيش الفريق حالة معنوية مرتفعة، ليس فقط بسبب مسيرته في الكأس، بل أيضاً لتصدره دوري الدرجة الأولى برصيد 43 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، ما يعكس استقراراً فنياً وذهنيةً انتصارية قد تُترجم إلى أداء جريء أمام العين.

وإذا كان «الزعيم» مطالباً بتأكيد تفوقه وتجنب أي مفاجأة غير محسوبة، فإن «يونايتد» يقف على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ البطولة؛ إذ إن بلوغه النهائي سيُعد إنجازاً استثنائياً، ويعزز لقب «الحصان الأسود» الذي بات يلازمه في هذه النسخة.