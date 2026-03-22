نخبة الخيول تتأهب لـ «كأس دبي العالمي 2026»

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى مضمار «ميدان» العالمي الذي يشهد انطلاق كأس دبي العالمي 2026، عقب إعلان القائمة المبدئية الرسمية للخيول المشاركة في النسخة الـ30، بما فيها المنافسة على لقب الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» للفئة الأولى «جروب1»، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، وتشير إلى مواجهات قوية تضم تسعة من أقوى خيول مسافة 2000 متر رملي عالمياً.

ويبرز من بين المشاركين الجواد «ميدان»، العائد لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدربيّن سايمون وإد كريسفورد، بعد أن لفت الأنظار بفوزه في أول مشاركة له على الأرضية الرملية لمسافة 2000 متر، حين توج بلقب سباق «آل مكتوم كلاسيك» للفئة الثانية، في حفل «سوبر ساترداي» يوم 28 فبراير الماضي، ليحجز بذلك بطاقة التأهل المباشر إلى «كأس دبي العالمي».

ويعود حامل اللقب، الجواد القطري «هيت شو» بإشراف المدرب براد كوكس، إلى «ميدان» في محاولة منه لنيل اللقب الثاني على التوالي في كأس دبي العالمي، ومعادلة إنجاز ممثل فريق «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» الوحيد الفائز في نسختين متتاليتين، عامي 2018 و2019 بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ويعد الجواد الياباني «فور إيفر يونج»، بإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، من أبرز المرشحين، بعدما حقق إنجازات لافتة بتتويجه بلقب «بريدرز كاب كلاسيك» وكأس السعودية، ما يجعله مرشحاً قوياً للمنافسة على اللقب.

كما يشارك الجواد «إمبريال إمبيرور»، بإشراف المدرب بوبات سيمار، بعدما عزز الجواد حظوظه في المنافسة على اللقب، بعد فوزه بسباق «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، الذي أقيم يناير الماضي ضمن أمسية «فاشون فرايداي» على مضمار ميدان، ليحجز بطاقة التأهل التلقائي إلى الحدث العالمي، متفوقاً بفارق طول ونصف الطول على «تمبارومبا» بإشراف حمد الجهني، فيما حلّ «هارت أوف أونر» بإشراف جيمي أوزبورن في المركز الثالث، وهما ضمن القائمة أيضاً.

كما يسعى الجواد «ووك أوف ستارز»، بإشراف بوبات سيمار، إلى تأكيد تفوقه، بعد فوزه اللافت في نسخة العام الماضي من «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى بفارق ستة أطوال، إلى جانب «تاب ليدر» بإشراف المدرب دووج واتسون.