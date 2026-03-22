«الأبيض» يدشن معسكر أبوظبي غداً.. ويواجه أرمينيا وجزر فارو ودياً

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غداً، معسكراً داخلياً في أبوظبي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي أرمينيا وجزر فارو، وذلك ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في سبتمبر المقبل، إلى جانب نهائيات كأس آسيا 2027، وستُقام البطولة في السعودية في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، قد أعلن قائمة جديدة تضم 24 لاعباً، من بينهم ستة لاعبين ينضمون للمرة الأولى، وهم: يوري سيزار، وجويلهرم بالا (شباب الأهلي)، وعثمان كامارا (الشارقة)، ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، وليوناردو أميسميكو (الظفرة)، وجلاوبر ليما (النصر).

إضافة مهمة

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري الظاهري، تعليقاً على القائمة الجديدة للمنتخب الوطني، أن الوجوه الجديدة تمثل إضافة مهمة، لكنها لن تُخفي بعض المشكلات الفنية التي يعانيها المنتخب.

وقال مسري لـ«الإمارات اليوم»: «بالعودة إلى آخر مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك بطولة العرب 2025 في الدوحة، نجد أن أبرز السلبيات تمثل في عمق وسط الميدان، خاصة في بناء الهجمة وجودة صناعة الفرص، إلى جانب ضعف الاستحواذ وفرض السيطرة في المباريات المهمة».

وأضاف: «اعتمد المدرب كوزمين على الدفاع المتوسط والمنخفض، مع التحولات الهجومية السريعة بقيادة نيكولاس خيمينيز وكايو لوكاس ويحيى الغساني، لكن مع تراجع مستوى هؤلاء اللاعبين أو فرض الرقابة عليهم، يفقد المنتخب هويته الهجومية».

أخطاء دفاعية

وأشار علي مسري إلى أن المنتخب يعاني أيضاً أخطاء دفاعية متكررة، خصوصاً في الكرات العرضية والثابتة، وضعف الرقابة والتمركز، موضحاً: «اللاعبون الجدد مثل بالا ويوري وكامارا، إضافة إلى عودة عبدالله حمد، سيمنحون الفريق حلولاً أفضل في التحولات الهجومية، لكن غياب لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير يبقى مؤثراً في الجانب الدفاعي».

وتابع: «على مستوى التشكيلة المتوقعة، يمكن الاعتماد على ماركوس ميلوني في الظهير الأيمن، وريتشارد أوكونور في الأيسر، إلى جانب قلبي الدفاع خليفة الحمادي وساشا، وفي المحور عصام فايز وعبدالله حمد، وأمامهما نيكولاس خيمينيز، مع ثلاثي هجومي يضم عثمان كامارا ويوري وبالا».

خلل في الهجوم

وشدد مسري على أن المشكلة الأبرز التي مازالت تواجه المنتخب تتمثل في غياب المهاجم الصريح، قائلاً: «رغم ضم أسماء جديدة، لايزال المنتخب يفتقد رأس الحربة القادر على قيادة الهجوم، وهو خلل تجب معالجته من قبل المدرب كوزمين في المرحلة المقبلة».

يُذكر أن القائمة الجديدة للمنتخب تضم: علي خصيف، عادل الحوسني، حمد المقبالي (حراسة المرمى)، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جلاوبر ليما، ساشا، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسميكو، ماركوس ميلوني، محمد ربيع، جويلهرم دا سيلفا، علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، يحيى نادر، عصام فايز، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كامارا، يوري سيزار، وبرونو أوليفيرا.