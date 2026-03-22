6 مواجهات قوية في دوري الدرجة الأولى

تُقام، اليوم، ست مباريات ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى، وتنطلق جميعها عند الساعة 17:40 مساءً، في جولة تكتسب أهمية كبيرة في سباقي الصعود والبقاء.

ويتصدر فريق «يونايتد» جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه دبا الحصن بـ36 نقطة، ثم حتا والعروبة والذيد بـ34 نقطة لكل منها، والعربي بـ32 نقطة، والفجيرة بـ30 نقطة، والإمارات بـ29 نقطة، و«غلف يونايتد» بـ21 نقطة، و«سيتي» والحمرية بـ19 نقطة، والجزيرة الحمراء ومصفوت بـ16 نقطة، ومجد بـ14 نقطة، وأخيراً الاتفاق بـ10 نقاط.

وكانت مباراة حتا و«يونايتد» قد تأجلت، بسبب ارتباط «يونايتد» بالمشاركة في كأس رئيس الدولة.

وفي قمة مباريات الجولة، يستضيف دبا الحصن نظيره فريق الإمارات، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز والتمسك بالمركز الثاني، فيما يطمح فريق الإمارات إلى الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التقدم.

ويلتقي الفجيرة مع «غلف يونايتد» في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن نتيجة إيجابية تعزز موقعيهما في جدول الترتيب.

ويواجه الذيد فريق الاتفاق في مباراة تكتسب أهمية خاصة، إذ يسعى الذيد للعودة إلى المركز الثالث في حال تحقيق الفوز، بينما يأمل الاتفاق الاقتراب من المنطقة الآمنة، والابتعاد عن مراكز الخطر.

وتشهد مواجهة الجزيرة الحمراء ومصفوت صراعاً مباشراً للهرب من مراكز الهبوط، حيث يبحث الفريقان عن نقاط ثمينة تعزز فرص البقاء.

وفي لقاء آخر، يلتقي «سيتي» مع العروبة، حيث يتطلع «سيتي» للتمسك بموقعه في المنطقة الآمنة، بينما يسعى العروبة لمواصلة المنافسة على مراكز الصعود.

وتختتم مواجهات الجولة بلقاء مجد والعربي، إذ تكتسب المباراة أهمية خاصة لمجد الساعي لمغادرة المركز قبل الأخير، في حين يطمح العربي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.