رئيس نادي «يونايتد»: نواجه العين دون خوف

أكد رئيس نادي «يونايتد إف سي»، المولدوفي إيلي سابيانو، أن فريقه سيدخل مواجهة العين المرتقبة بثقة كبيرة وطموح مشروع ودون خوف، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، على استاد آل نهيان.

الالتزام والانضباط

وقال سابيانو لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن ضمان النتائج في كرة القدم، لكننا نعد الجمهور بالالتزام والانضباط واللعب بشجاعة مع احترام المنافس».

وبيّن أن اللعب أمام جمهور العين لن يشكل ضغطاً سلبياً، قائلاً: «هذا جزء من كرة القدم، ونتوقع أيضاً دعماً جيداً لفريقنا».

وأضاف: «التعامل مع مفاتيح لعب العين سيكون جزءاً من الخطة العامة. في كرة القدم الحديثة يتم التركيز على اللاعبين المؤثرين، لكن لا يمكن بناء الخطة بالكامل على إيقافهم، وسنلعب بخطة واضحة مع مرونة للتعامل مع مجريات المباراة».

عمل منظم

وأكد سابيانو أن وصول «يونايتد» إلى هذا الدور لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة عمل منظم منذ بداية الموسم، موضحاً: «وضعنا أهدافاً طموحة وواقعية، ولم نعلن صراحةً الوصول إلى نصف النهائي، لكننا كنا نؤمن بقدرتنا على المنافسة في أعلى المستويات».

وأضاف: «مواجهة العين لن تكون سهلة في ظل خبرة المنافس الكبيرة. وعلى الورق، يمتلك العين أفضلية، لكن كرة القدم لا تُلعب على الورق، وخلال 90 دقيقة تبقى الفرص متكافئة إذا كان الفريق منضبطاً ومنظماً، ويتمتع بالقوة الذهنية، ولا أرى فجوة لا يمكن تجاوزها».

وأكد سابيانو أن العين يُعد من أقوى الفرق في الدولة، من حيث الاستقرار الفني وعمق التشكيلة، مبيناً: «أثبتنا قدرتنا على منافسة فرق دوري المحترفين بعد الفوز على الشارقة والوحدة في الأدوار الإقصائية في البطولة نفسها».

وكشف أن فريقه جاهز لصناعة إنجاز تاريخي، قائلاً: «هذا ما نعمل من أجله يومياً، فالتاريخ يُصنع بالأفعال لا بالكلمات، والفريق يدرك حجم المسؤولية وأهمية الفرصة».

وفيما يتعلق بالجاهزية، أوضح أن الفريق في حالة جيدة بدنياً وفنياً، وقال: «أدرنا الأحمال التدريبية بعناية، مع التركيز على الاستشفاء والتغذية. وقام الجهازان الفني والطبي بعمل مميز، والإصابات محدودة ومستوى الأداء مستقر».

تطور ونضج

وكشف عن طبيعة التنسيق مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، مؤكداً أن النقاشات تتركز على التفاصيل الفنية، مضيفاً: «نحرص على الحفاظ على هوية الفريق والتحكم في فترات المباراة مع مرونة تكتيكية، وبيرلو يتميز بالهدوء والدقة، وهو ما نحتاجه في مثل هذه المباريات».

وأشار إلى أن تصدر «يونايتد» لدوري الدرجة الأولى يعكس تطور الفريق ونضجه، لكنه شدد على اختلاف طبيعة مباريات الكؤوس، قائلاً: «التصدر يعكس الاستمرارية، لكن مباريات خروج المغلوب لها حسابات مختلفة، والأهم هو الأداء في يوم المباراة».