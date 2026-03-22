«سيرفي» تتحدى المنافسين في «شيما كلاسيك»

يعود المدرب البريطاني جورج بوجيــــــه إلى دبي بفـــــــرس أخــــــــرى مميـــــــــــــزة هي «سيرفي»، الفائزة بسباق من الفئة الثانية، والتي تستعــــــــــــــد للمشـــــــــــــاركة في سبـــاق «لونجين دبي شيما كلاسيك» من الفئـــــــــة الأولى في كأس دبي العالمي، حيث تواجـــــه نخبـــــة مــــــــن الخيـــــــــــول العالمية، من بينها «كالانداغان» و«ريبيلز رومانس».

وتبلغ «سيرفي» خمس سنوات، وانضمت حديثاً إلى إسطبل بوجيه، بعد أن كانت تتدرب في فرنسا بإشراف نيكولا كليمنت، وفراوكه هيرمانز، حتى عام 2026، وحققت، منذ انتقالها، الفوز في لينغفيلد، إضافة إلى إحراز المركز الثالث في سباق «نيوم تيرف كب» من الفئة الأولى في السعودية.

وأكد المدرب بوجيه أن مهرته لاتزال في طور التطور، وأنه سيكون راضياً في حال قدمت أداءها المتوقع في السباق، لافتاً إلى خبرته السابقة في تحقيق النجاح في هذا الحدث، وهو ما يعزز من حظوظه، دون التقليل من قوة المنافسة.