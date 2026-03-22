مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل - سندرلاند 16:00

أستون فيلا - وست هام 18:15

توتنهام - نوتنغهام 18:15

دوري أبطال إفريقيا

الهلال - نهضة بركان 20:00

الدوري الإسباني

برشلونة - رايو فاليكانو 17:00

سيلتا فيغو - ديبورتيفو ألافيس 19:15

أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 21:30

الدوري الإيطالي

بولونيا - لاتسيو 18:00

روما - ليتشي 21:30

فيورنتينا - إنتر 23:45

كأس الكونفيدرالية - إفريقيا

الزمالك - أوتوهو 20:00

الوداد - أولمبيك آسفي 22:00

