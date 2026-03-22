مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - سندرلاند 16:00
أستون فيلا - وست هام 18:15
توتنهام - نوتنغهام 18:15
دوري أبطال إفريقيا
الهلال - نهضة بركان 20:00
الدوري الإسباني
برشلونة - رايو فاليكانو 17:00
سيلتا فيغو - ديبورتيفو ألافيس 19:15
أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس 21:30
الدوري الإيطالي
بولونيا - لاتسيو 18:00
روما - ليتشي 21:30
فيورنتينا - إنتر 23:45
كأس الكونفيدرالية - إفريقيا
الزمالك - أوتوهو 20:00
الوداد - أولمبيك آسفي 22:00
