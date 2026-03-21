الجزيرة يُجرد شباب الأهلي من اللقب.. ويعبر إلى نهائي «الكأس»

تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حامل اللقب، شباب الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة في تفاصيلها، إذ فرض شباب الأهلي سيطرته على مجريات اللعب مع صافرة البداية، مستحوذاً على الكرة في وسط الملعب، مقابل تراجع دفاعي من جانب الجزيرة الذي اعتمد على إغلاق المساحات واللعب على الهجمات المرتدة وكاد بالا أن يمنح «الفرسان» هدف التقدم مبكراً، الا ان كرته علت العارضة بقليل.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة، تحسن أداء الجزيرة تدريجياً وبدأ في مبادلة منافسه المحاولات الهجومية، وتدخل دفاع شباب الأهلي في الوقت المناسب ليُبعد تسديدة برونو أوليفيرا، قبل وصولها إلى الشباك.

وواصل الجزيرة محاولاته، إذ سدد نبيل فقيرة كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها افتقدت القوة الكافية لتستقر بين يدي حمد المقبالي دون صعوبة.

وظهرت خطورة شباب الأهلي مجدداً على مرمى الجزيرة، من خلال محاولتين متتاليتين، الأولى عبر تسديدة كارتابيا التي ارتطمت برأس المدافع ويليان روخا، وكادت أن تخدع الحارس علي خصيف الذي تألق في إبعادها بصعوبة.

ولم تمضِ لحظات حتى عاد «خصيف» ليتألق من جديد، حين تصدى ببراعة لضربة رأس خطرة من كاسكاريو، محولاً الكرة إلى ركلة ركنية، ليحافظ على نظافة شباكه في تلك اللحظات.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول احتجاجات من جانب لاعبي الجزيرة على الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا، لإلغائه هدف سجله برونو أوليفيرا، بداعي وجود خطأ على ويليان روخا قبل أن تسكن الكرة الشباك.

ولكن برونو أوليفيرا، تمكن مع بداية الحصة الثانية من وضع الجزيرة في المقدمة، بعدما استغل عرضية نبيل فقير، وحوله برأسه في المرمى، لتخدع الحارس حمد المقبالي، وتمر من فوق يده إلى داخل الشباك، «47».

وحاول شباب الأهلي العودة في النتيجة، فاندفع هجومياً وكثّف من محاولاته بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن صلابة دفاع الجزيرة وتألق حارسه علي خصيف الذي برز بشكل لافت، مقدماً واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بتصديه لعدة فرص محققة، ليسهم بدور حاسم في قيادة فريقه إلى هذا الانتصار التاريخي وبلوغ المباراة النهائية.