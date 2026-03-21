قمة العيد.. طموح الجزيرة يصطدم بخبرة شباب الأهلي

سيكون استاد هزاع بن زايد، في الساعة 18:55 من مساء اليوم، مسرحاً لأولى مواجهات الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، حين يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي، حامل اللقب والأكثر تتويجاً بالبطولة (11 مرة – رقم قياسي)، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يدخلها الفريقان بدوافع مشتركة وهدف واضح يتمثل في بلوغ المباراة النهائية.

ويعيش الجزيرة حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الحالية، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في دوري أدنوك للمحترفين، معادلاً بذلك أفضل سلسلة انتصارات له منذ الفترة بين فبراير وأبريل 2022.

وتُمثل هذه المسابقة فرصة مهمة للجزيرة لإنقاذ موسمه، بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري، وخروجه من كأس رابطة المحترفين، إضافة إلى خسارته كأس التحدي ضمن بطولة السوبر الإماراتية القطرية أمام الأهلي.

ويسعى «فخر أبوظبي» إلى بلوغ النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ تتويجه بلقبه الثالث والأخير في موسم 2015-2016، عندما فاز على العين بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الجزيرة قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على عجمان في دور الـ16 بنتيجة 2-1، قبل أن يتجاوز بني ياس في ربع النهائي بالنتيجة ذاتها.

من جانبه، أكد مدافع الجزيرة خليفة الحمادي أن سلسلة الانتصارات الأخيرة تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، خاصة مع اقترابه من مراحل حاسمة في الموسم، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة.

وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة شباب الأهلي في نصف النهائي ستكون قوية وصعبة، أمام فريق يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، ويضم عناصر تمتلك خبرة كبيرة». وأضاف: «شباب الأهلي ينافس على أكثر من بطولة هذا الموسم، محلياً وقارياً، ما يعكس قوته، لكننا في المقابل نثق بأنفسنا وقدرتنا على تقديم مباراة كبيرة».

وعلى الجانب الآخر، يسعى «فرسان دبي» إلى بلوغ النهائي الـ14 في تاريخهم في «أغلى البطولات»، مدفوعين بطموح الحفاظ على اللقب، رغم إدراكهم صعوبة المواجهة والحاجة إلى مضاعفة الجهود لتجاوز الجزيرة.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطيه البطائح بصعوبة في دور الـ16، حيث حسم التأهل بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتفوق في ربع النهائي على خورفكان بنتيجة 3-1.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظ على فارق النقطة الواحدة مع العين المتصدر في دوري أدنوك للمحترفين، فضلاً عن امتلاكه مجموعة مميزة من الأسلحة الهجومية القادرة على حسم المواجهة.

