مدافع العين راتنك مهدد بفقدان صفة اللاعب المقيم

استدعى مدرب المنتخب السلوفيني الأول لكرة القدم، بوستيان سيزار، مدافع فريق العين، مارسيل راتنك، للمشاركة في المعسكر الحالي خلال فترة التوقف الدولي، والذي تتخلله مواجهتان وديتان أمام المجر والجبل الأسود، في خطوة قد تفتح باب الجدل وتهدد أهليته للاستمرار مع «الزعيم» مستقبلاً بصفته لاعباً مقيماً، في حال مشاركته الدولية.

ويُعد هذا الاستدعاء الأول للاعب مع المنتخب الأول، بعدما سبق له تمثيل منتخب سلوفينيا تحت 21 عاماً، قبل انضمامه إلى صفوف العين في يونيو الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات، حيث تم قيده ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وقدم راتنك (22 عاماً) مستويات مميزة في خط دفاع «الزعيم»، إذ حظي بثقة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي دفع به في 17 مباراة من أصل 20 خاضها الفريق في دوري المحترفين.

وذكرت صحيفة «نوجومينيا» السلوفينية أن اللاعب عبّر عن سعادته بالانضمام إلى قائمة المنتخب، مؤكداً تطلعه لخوض تجربته الأولى بقميص المنتخب الأول، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وكان المدرب قد أعلن قائمة المنتخب خلال مؤتمر صحافي نشره الموقع الرسمي للاتحاد السلوفيني، مشيراً إلى إجراء تغييرات عدة على التشكيلة بسبب الإصابات واعتذار بعض اللاعبين عن تلبية الدعوة.

وقال سيزار: «لدينا مباراتان وديتان في الفترة المقبلة، وقد تابعنا خلال الفترة الماضية مباريات عدة، سواء بشكل مباشر أو عبر التلفزيون، وقمنا بتحليلها بدقة، سواء لمنافسينا أو لاعبينا. هذه القائمة لا تقتصر على هذا المعسكر فقط، بل تمتد أيضاً إلى استحقاقات ودية قادمة في يونيو».

وأضاف: «تم اختيار اللاعبين بناءً على مستواهم الحالي، وسلوكهم، ومدى فخرهم بتمثيل منتخب سلوفينيا».

