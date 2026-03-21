«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يكرم أبطاله

كرّم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائزين في البطولة التنشيطية، التي اختُتمت خلال رمضان في فرع النادي بحديقة الصافية في الشارقة، بحضور أولياء أمور المشاركين.

وقال النادي في بيان: «جاءت البطولة في أجواء رياضية عائلية عكست روح الشهر الفضيل وقيم الرياضة المجتمعية، ضمن التوجه الاستراتيجي للنادي لنشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس وتعزيز حضورها في المجتمع، بمشاركة 65 لاعباً، قدموا مستويات فنية مميزة عكست جودة البرامج التدريبية والجهود المبذولة في إعدادهم».

يذكر أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حقق نتائج مميزة خلال مشاركاته في البطولات الرمضانية، في مختلف الرياضات، من بينها مشاركته في ثلاث بطولات مخصصة للجوجيتسو، حيث حصد لاعبو النادي 31 ميدالية ملوّنة، توزعت على 7 ذهبيات و10 فضيات و14 برونزية.

وشملت المشاركات «دورة ند الشبا»، و«تحدي حفيت» في مدينة العين، إضافة إلى بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الوثبة 2026 في العاصمة أبوظبي، إلى جانب تحقيق المركز الثالث في منافسات شد الحبل لفئة الناشئين ضمن دورة ند الشبا.