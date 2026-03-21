غيث النعيمي يظفر بلقب بطولة نادي العين للشطرنج

ظفر اللاعب غيث النعيمي بلقب بطولة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التي أقيمت خلال شهر رمضان، بمقر النادي المصري في مدينة العين، في إطار حرص النادي على تعزيز الأنشطة المجتمعية ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، وبالتعاون مع الجالية المصرية في المدينة، وذلك بمشاركة 70 لاعباً من مختلف الجنسيات.

وجاء عبدالله يونس في المركز الثاني، وحل عبدالرحمن الأجاتي ثالثاً، فيما فاز اللاعب سلطان الظاهري بجائزة أفضل لاعب من نادي العين، ونال اللاعب أحمد محمد سعيد جائزة أفضل لاعب من النادي المصري.

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين وتسليم الجوائز، بحضور كل من رئيس مجلس شباب العين - «إي سي إم جي» سلطان الظاهري، ونائب رئيس النادي المصري خالد فريد ، والمدير التنفيذي للعمليات في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رجائي السوسي.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجاليات المختلفة، بما ينسجم مع رؤية النادي في أن يكون مؤسسة مجتمعية رائدة في نشر الشطرنج والألعاب الذهنية على المستويين المحلي والدولي.