مدرب الظفرة: لا أمتلك لاعباً بـ 6 ملايين يورو مثل الوصل

أكد مدرب الظفرة، المونتينيغري زيلكو بيتروفيتش، أن الفريق بحاجة إلى استثمار الفترة المقبلة في إعادة ترتيب الأوراق ضمن معركة البقاء في دوري المحترفين، مشدداً على أن الفريق دفع ضريبة الأخطاء المتكررة التي تسببت في نزيف النقاط خلال مبارياته الأخيرة، وأدت إلى تراجعه إلى المركز الـ12 على سلم الترتيب، مشيراً إلى أن فريقه لا يمتلك وفرة باللاعبين النجوم مثل الفرق الكبيرة، ضارباً مثالاً بالوصل الذي يمتلك لاعباً بقيمة ستة ملايين يورو، على حد تعبيره.

وتعرض الظفرة، الأربعاء الماضي، لهزيمة ثقيلة أمام مضيفه الوصل بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد، جاءت الأولى من نصيب لاعب الوصل غابرييل دوس سانتوس في الدقيقة 53، قبل أن تُشهر البطاقة الحمراء مرتين في وجه ثنائي الظفرة، البرازيلي فينيسيوس سيرافيم في الدقيقة 59، والبلجيكي من أصل مغربي عبدالرحمن سوسي في الدقيقة 89.

وقال بيتروفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «لايزال الفريق متمسكاً بحظوظه، وأنا فخور بامتلاكنا 18 نقطة، وسنقاتل حتى الرمق الأخير لضمان البقاء في دوري المحترفين. علينا استثمار الفترة المقبلة في إعادة ترتيب الأوراق، وإيقاف نزيف النقاط الناتج عن خسارة جهود اللاعبين جراء تكرار الأخطاء ذاتها».

وأوضح: «الأخطاء المتكررة، وحالات الطرد، وغيرها من أسباب خسارة اللاعبين، أدت إلى إهدار الفريق الكثير من النقاط، وافتقادنا لبوصلة الفوز في مباريات قدمنا خلالها أداءً قوياً، لكننا لم نوفق فيها. علينا التركيز خلال الفترة المقبلة في التدريبات، قبل استئناف المباريات الشهر المقبل، على تصحيح المسار، إذ لا نزال في صلب المنافسة على البقاء، وعلينا القتال بقوة فيما تبقى من مباريات للعودة إلى سكة الانتصارات».

وتابع: «الظفرة، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، واجه نخبة من الفرق التي تعج تشكيلاتها بلاعبين مميزين. فأنا لست مدرباً للوصل الذي يمتلك لاعباً بقيمة ستة ملايين يورو، كما أننا لا نملك وفرة في اللاعبين بالصورة نفسها التي تمتلكها فرق بحجم العين والجزيرة والوصل والنصر. لكنني أثق بفريقي حتى الرمق الأخير، وأعرف قيمة المجموعة التي نمتلكها، وعلينا التركيز في التدريبات على معالجة الأخطاء التي باتت تتكرر وتؤدي إلى خسارة اللاعبين، وخوض المباريات بنقص عددي».

وأشار بيتروفيتش إلى أن الظفرة سيخوض مبارياته المقبلة بشعار استعادة نغمة الفوز وكسب النقاط، بداية من لقاء دبا في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة 21، وقال: «سنخوض مبارياتنا المقبلة بشعار الفوز وكسب النقاط، سواء أمام دبا، ثم النصر، وبعدها عجمان. يجب أن نعمل بتكاتف، وأن نثق بقدراتنا على تجاوز هذه المرحلة، وأنا أؤمن بقدرتنا على تثبيت موقع الفريق في دوري المحترفين».

يُذكر أن الانتصار الأخير للظفرة يعود إلى الجولة الـ11 في يناير الماضي، بالفوز على خورفكان بنتيجة (3-2)، قبل أن يغيب الفريق عن سكة الانتصارات في الجولات الماضية، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل ست هزائم، ما أدى إلى تراجعه من المركز السابع إلى المركز الـ12 حالياً برصيد 18 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن خورفكان صاحب المركز الـ11، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة على البطائح (17 نقطة)، وأربع نقاط على دبا متذيل الترتيب (14 نقطة).

زيلكو بيتروفيتش:

. لايزال الفريق متمسكاً بحظوظه، وأنا فخور بامتلاكنا 18 نقطة.

. أؤمن بقدرتنا على تثبيت موقع الفريق في دوري المحترفين.