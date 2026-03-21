روشا: الكأس أولوية الجزيرة في الموسم الحالي

أكد لاعب الجزيرة، ويليان روشا، سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه الفريق على خورفكان، وهو الفوز الخامس على التوالي، مؤكداً أن هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة عمل جماعي كبير داخل الملعب وخارجه، في حين شدد على أن كأس رئيس الدولة تُعد أهم أولويات الفريق في الموسم الحالي.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إنه يرى أن الفريق تطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن الانسجام بين اللاعبين أصبح أكبر، كما أن فهم أفكار الجهاز الفني بات أوضح، وهو ما ساعد الفريق على تقديم مستويات ثابتة في المباريات الأخيرة، مؤكداً أن الهدف الآن هو الاستمرار على النهج نفسه دون النظر إلى الخلف، والتركيز فقط على ما هو قادم.

وأضاف: «الفريق يعيش حالة مميزة في الفترة الحالية، سواء من حيث الأداء أو الروح، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج الإيجابية التي تحققت أخيراً، إذ إن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب المزيد من التركيز والعمل خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح: «نحن نمر بفترة إيجابية جداً، لكننا ندرك أن التحديات المقبلة ستكون أصعب، لذلك نعمل يومياً على تحسين أدائنا، ونحاول أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة لكل مباراة نخوضها، لأن الاستمرارية هي مفتاح النجاح في كرة القدم».

وتحدث عن مواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي الكأس، وقال: «المباراة لن تكون سهلة، ونعلم أننا نلعب أمام منافس قوي، ولكن الجزيرة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ولدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، ونحن قادرون على تجاوز هذه المباراة الصعبة». وتابع: «منذ بداية الموسم، ونحن نبذل كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز في كل مباراة، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد، وهذا أمر طبيعي، الأهم هو أننا لم نفقد الثقة، واستمررنا في العمل حتى بدأنا نجني ثمار هذا الجهد».

وأردف: «ما يميز الفريق حالياً هو الروح الجماعية، فالجميع يقاتل داخل الملعب من أجل الفوز، وهذا الأمر يصنع الفارق في المباريات الصعبة، حيث نتمكن من تجاوز التحديات بفضل هذا التكاتف».

وتابع: «نحن الآن أكثر انسجاماً من أي وقت مضى، وهناك تفاهم كبير بين الخطوط، وكل لاعب يعرف دوره جيداً، وهذا ما يجعل الأداء أكثر توازناً ويساعدنا على التحكم في مجريات المباريات».

وأكمل: «لا أحب الحديث عن الماضي أو الافتراضات، مثل ما إذا كنا قادرين على المنافسة على اللقب لو بدأنا بهذا المستوى منذ البداية، الأهم بالنسبة لنا هو الحاضر، وأن نواصل العمل بالجدية نفسها في كل مباراة، ونحن نحترم جميع المنافسين، ونعرف أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، لذلك نحاول دائماً التركيز على التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تصنع الفارق في النهاية».

وعن مستواه في الموسم الحالي، قال: «بالنسبة لي، أشعر بالرضا عما قدمته حتى الآن، لكنني في الوقت نفسه أطمح إلى تقديم المزيد، لأن أي لاعب يجب أن يسعى دائماً للتطور، وألا يكتفي بما حققه».

وأوضح: «تأقلمي مع الفريق جاء بشكل سريع بفضل الدعم الكبير الذي وجدته من زملائي والجهاز الفني، وهذا الأمر ساعدني على الظهور بشكل جيد وتقديم الإضافة المطلوبة».

وأضاف: «أعمل بشكل يومي على تحسين مستواي، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، لأن المنافسة داخل الفريق قوية، وكل لاعب يسعى لإثبات نفسه وتقديم الأفضل».

وأكمل: «نؤمن بقدراتنا، وسنكسب دائماً إذا حافظنا على الروح والتركيز».

