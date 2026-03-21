«عزيزي» ترعى سباق «القوز سبرينت» في كأس دبي العالمي بـ 1.5 مليون دولار

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أمس، أن شركة عزيزي للتطوير العقاري سترعى سباق «القوز سبرينت» (جروب 1) البالغة قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، والذي يقام ضمن أمسية كأس دبي العالمي في مضمار ميدان في 28 مارس الجاري.

ويعد السباق من أبرز وأقوى أشواط الأمسية، ويمتد لمسافة 1200 متر على الأرضية العشبية.

وشهدت نسخة عام 2025 فوز الفرس البريطانية «بيلينفنغ» باللقب، فيما انطلقت النسخة الأولى للسباق عام 2007، قبل انضمامه إلى برنامج كأس دبي العالمي في 2010، ليشهد منذ ذلك الحين تتويج خيول من دول عدة، من بينها أستراليا، وجنوب إفريقيا، وإيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وهونغ كونغ.

ورحب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، علي آل علي، بدعم الشركة، مؤكداً أهمية هذه الشراكة في إنجاح السباقات، مشيراً إلى أن «القوز سبرينت» يضم قائمة من الخيول العالمية ويقدم مستويات فنية مميزة في كل نسخة.

وأضاف أن شركة عزيزي تعد شريكاً مهماً للنادي على مدار مواسم عدة، وأسهمت في دعم سباقات كرنفال دبي.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، فرهاد عزيزي، عن اعتزازه بالشراكة الممتدة لتسع سنوات مع كأس دبي العالمي، مشيراً إلى أن سباقات الخيل تمثل جزءاً من إرث دولة الإمارات وهويتها الرياضية، وأن الحدث يعكس مكانة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن رعاية السباق تأتي في إطار رؤية الشركة الرامية إلى دعم الفعاليات التي تعزز مكانة دبي، وتسهم في ترسيخ جاذبيتها كمدينة حيوية ومتكاملة.

ويقام سباق «القوز سبرينت» برعاية عزيزي للتطوير العقاري في الشوط الرابع من أمسية كأس دبي العالمي، التي تتألف من تسعة أشواط.