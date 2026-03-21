صالح الواحدي.. «بروفيسور» وبطل كرة طاولة

أكد الدكتور صالح عبدالله الواحدي أن حصوله على لقب بطولة الدولة للروّاد لكرة الطاولة في الشارقة يُعد امتداداً لعلاقته برياضة تنس الطاولة، التي بدأت في سن مبكرة جداً، حين جذبته أجواء المنافسات التي كان يشاهدها وهو طفل صغير، ليتحوّل هذا الانجذاب العفوي إلى شغف حقيقي وحب للتحدي وروح الفوز، واستمر ذلك على مدار أكثر من 35 عاماً، رغم انخراطه في حياته العملية.

وأشار إلى أن مسيرته العلمية شهدت حصوله على الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في لندن، إضافة إلى بكالوريوس في علوم الكيمياء من جامعة الإمارات، إلى جانب دكتوراه في التحكيم الدولي، كما عمل مهندس تخطيط متخصصاً في مجالات التآكل والجودة، ونال درجة الزمالة درجة البروفيسور «أستاذ دكتور» من الكلية العالمية للاقتصاد والعلوم السياسية في لندن.

وقال صالح الواحدي لـ«الإمارات اليوم» إن بداياته الفعلية كانت من خلال الانضمام إلى نادي الجزيرة، حيث تدرج في صفوفه وحقق مع زملائه بطولات عدة، وهي مرحلة أسست لمسيرته الرياضية ورسّخت اسمه ضمن جيل مميز في اللعبة.

وأشار إلى أن التحاقه بجامعة الإمارات شكّل محطة مهمة في مسيرته، قائلاً: «ضم منتخب الجامعة عدداً من أبرز لاعبي الدولة آنذاك، ومعظمهم من نادي الجزيرة، حيث شاركنا في العديد من البطولات الخليجية، وحققنا نتائج مميزة، من بينها المركز الثالث في بطولات أُقيمت في قطر والسعودية، إضافة إلى حصولي على بعض الجوائز الفردية التي عكست المستوى الفني الذي وصلنا إليه في تلك الفترة».

وتابع: «الفترة بين عامي 1990 و1997 كانت من أبرز محطات عطائي الرياضي، رغم التحديات المرتبطة بالتوفيق بين الدراسة الجامعية ومتطلبات التدريب والمنافسة، إذ كانت ضغوط الحياة الأكاديمية تؤثر أحياناً في التركيز، لكن روح الإصرار والعزيمة ساعدتني على الاستمرار وتحقيق نتائج مشرفة».

وأوضح: «بعد التخرج عام 1998 بدأت مرحلة جديدة في حياتي العملية عندما التحقت بشركة زادكو التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، وذلك بعد حصولي على بكالوريوس علوم الكيمياء من جامعة الإمارات».

وأكمل: «بدأت عملي مهندس تخطيط متخصصاً في مجالات التآكل والجودة، ثم تدرّجت في مناصب فنية وإدارية عدة، من بينها مشرف عمليات سطحية ومشرف تجميع بيانات، وصولاً إلى مسؤوليات إشرافية عليا في مجالات الضخ والاختبارات والإنتاج».

واختتم: «مسيرتي الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود كانت حافلة بالتحديات والإنجازات، إذ حصلت على أكثر من 50 ميدالية ملوّنة عبر مسيرتي، وأرى أن الرياضة كانت ولاتزال جزءاً أساسياً من هويتي، إذ منحتني التوازن بين النجاح المهني والشغف الرياضي، وجعلت تجربتي مثالاً للجمع بين الطموح العلمي والتميز في ميادين المنافسة».

