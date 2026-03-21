مباريات اليـوم
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي - الجزيرة 18:55
الدوري الإنجليزي
برايتون - ليفربول 16:30
مانشستر سيتي - كريستال بالاس 19:00
إيفرتون - تشيلسي 21:30
الدوري الإسباني
ليفانتي - ريال أفييدو 21:30
أوساسونا - جيرونا 21:30
الدوري الإيطالي
ميلان - تورينو 21:00
يوفنتوس - ساسولو 23:45
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - أونيون برلين 18:30
دورتموند - هامبورغ 21:30
دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز - الجيش الملكي 20:00
الأهلي - الترجي 23:00
