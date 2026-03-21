مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي - الجزيرة 18:55

الدوري الإنجليزي

برايتون - ليفربول 16:30

مانشستر سيتي - كريستال بالاس 19:00

إيفرتون - تشيلسي 21:30

الدوري الإسباني

ليفانتي - ريال أفييدو 21:30

أوساسونا - جيرونا 21:30

الدوري الإيطالي

ميلان - تورينو 21:00

يوفنتوس - ساسولو 23:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - أونيون برلين 18:30

دورتموند - هامبورغ 21:30

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز - الجيش الملكي 20:00

الأهلي - الترجي 23:00

