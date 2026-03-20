«هدف قاتل» يحرم بني ياس من رقم تاريخي غائب منذ 5 مواسم

أصيب لاعبو بني ياس ومدربهم الروماني دانييل إيسايلا بخيبة أمل شديدة بعد ضياع فوز كان في المتناول على حساب عجمان في الجولة 20 من دوري المحترفين، أول من أمس، قبل أن تستقبل شباك «السماوي» هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع عن طريق البديل جونيور فليمينغس، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشكّل الهدف ضربة معنوية قوية لبني ياس، ليس فقط لفقدان الفوز، بل لعدم تكرار سلسلة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في إنجاز لم يتمكن الفريق من تحقيقه منذ موسم 2020-2021.

كما أنهى هدف عجمان أيضاً سلسلة مميزة من الصلابة الدفاعية، إذ لم يستقبل بني ياس أي أهداف على 364 دقيقة حافظ خلالها الحارس فهد الظنحاني على نظافة شباكه أمام كل من البطائح والوصل والوحدة.

ورغم مرارة التعادل، رفع بني ياس رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع متساوياً مع اتحاد كلباء، مستفيداً من نتائج الفرق المنافسة، بعد خسارة خورفكان والظفرة ودبا وتعادل البطائح.

حصيلة إيجابية

من جانبه، أبدى مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسايلا، عدم رضاه عن النتيجة، معتبراً أن فريقه كان قريباً جداً من إنهاء المباراة، لكنه فشل في توجيه «الضربة القاضية» على حد وصفه.

وقال في تصريحات صحافية: «فريقي سنحت له فرص عدة لإنهاء اللقاء، خاصة عبر الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الثاني الذي كان سيؤمّن الفوز، هذه هي كرة القدم في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها اللاعبون».

وأضاف: «رغم التعادل، فإن حصيلة 10 نقاط من أربع مباريات تبقى إيجابية، وكنا سنقبل بها قبل فترة، تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة حول هذه النقطة تحديداً لرفع معنوياتهم، ومحاولة إخراجهم من حالة الحزن التي انتابت بسبب النتيجة».

وأشار: «كنا سعداء عندما سجلنا في الوقت القاتل في مباريات سابقة، لكن في هذه المباراة استقبلنا هدف التعادل في اللحظة الأخيرة، هذه هي الحياة، وعلينا أن نتعلم منها، ربما يكون التراجع البدني في صفوف نتيجة ضغط المباريات هو السبب نحن بحاجة إلى التطور لتجنب تكرار مثل هذه السيناريوهات».

اللحظات الحاسمة

وأعرب حارس بني ياس، فهد الظنحاني، عن خيبة أمله من النتيجة، مؤكدًا أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز.

وقال في تصريحات صحافية: «خسرنا نقطتين من لا شيء، كان يجب أن نحافظ على تركيزنا حتى صافرة النهاية، استقبال هدف في هذا التوقيت مؤلم جداً، لقد أهدرنا فرصاً كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً، للأسف فقدان التركيز في اللحظات الحاسمة كلّف الفريق غالياً».

وأضاف: «ظهر بروح قوية في الشوط الأول، قبل أن يتراجع نسبياً في بعض فترات الشوط الثاني، وهو ما منح المنافس فرصة العودة، التعادل يظل أفضل من الخسارة، لكنه لا يعكس طموحات الفريق في المرحلة الحالية».

درس مهم

وشدد مهاجم بني ياس يوسف نياكاتيه على أن الفريق كان الأفضل في فترات عدة من لقاء عجمان، وصنع فرصاً كافية، لكن لم ينجح في استغلالها.

وقال: «هذه المباراة درس مهم لنا، وعلينا التركيز أكثر في التفاصيل الصغيرة، لقد أثبتنا تطوراً كبيراً في المباريات الأخيرة وكان يجب أن نستغل هذه الحالة داخل الفريق ونعود من عجمان بالنقاط الثلاث».

مدرب عجمان: لدينا مشكلة في إنهاء الهجمات

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام بني ياس رغم التعادل، بعد أن فرض اللاعبون سيطرتهم في معظم فترات اللقاء، لكنها لم تُترجم إلى أهداف بسبب مشكلة في إنهاء الهجمات.

وأضاف: «البداية لم تكن مثالية، إذ منحنا الأفضلية للفريق المنافس في أول 20 دقيقة، واستقبلنا هدفاً مبكراً، قبل أن يستعيد توازنه تدريجياً ويفرض سيطرته على مجريات اللعب».

وقال غوران: «خلال 70 دقيقة كنا الفريق الأفضل، صنعنا العديد من الفرص، وقدمنا طاقة كبيرة داخل الملعب، لكن مشكلتنا كانت في اللمسة الأخيرة».

وشدد مدرب عجمان على أن النتيجة الإيجابية بعد سلسلتين من الخسائر تُعد خطوة مهمة، مؤكدًا رضاه عن الأداء العام، خاصة في الشوط الثاني، رغم استمرار معاناة الفريق تهديفيًا. وأشار: «فترة التوقف جاءت في توقيت مثالي بالنسبة لنا للعمل على تحسين الفعالية الهجومية، وتجهيز الفريق بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة». وأوضح: «هدف عجمان الدائم هو السعي للحفاظ على موقعه في مكان متقدم بجدول الترتيب، وهذا يستلزم نتائج أفضل وجمع المزيد من النقاط، رغم صعوبة المنافسة».