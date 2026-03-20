دراج فريق «الإمارات» مولانو ثالثاً في سباق «نوكيري»

حقق دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، الكولومبي سيباستيان مولانو، أول من أمس، المركز الثالث في سباق «دانيلث نوكيري كورسه» البلجيكي، بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة من السباق. وجاءت مشاركة مولانو بعد فترة إعداد ناجحة، أعقبت فوزه بإحدى مراحل طواف عُمان 2026، حيث عاد إلى المنافسات في بلجيكا بجهوزية عالية، وكان قريباً من تحقيق الفوز، قبل أن يخطف البلجيكي جاسبر فيليبسن (ألبيسين – بريمير تيك) المركز الأول في اللحظات الأخيرة، في حين حل مواطنه جوردي ميوس (ريد بول – بورا هانسغروهه) ثانياً.

من جانبه، أعرب المدير الرياضي فابيو بالداتو عن رضاه، قائلًا: «نحن سعداء بعودة مولانو بحالة جيدة وبقوة بدنية عالية. كان السباق صعباً بسبب الصعود والرياح الأمامية، لكن الفريق قدم عملاً رائعاً». وأضاف: «قام يوليوس يوهانسن بعمل مميز طوال اليوم، وكان أنطونيو مورغادو حاضراً أيضاً في النهاية. إنه سباق قوي، والمنافسة كانت أمام اثنين من أفضل متسابقي السرعة، ما يمنحنا دافعاً لبقية السباقات».